Jannik Sinner fera son grand retour à la compé­ti­tion sur le court central de Rome à 19 heures, contre Mariano Navone (99e joueur mondial). Son premier match offi­ciel depuis trois mois après suspen­sion pour dopage, qu’il prend visi­ble­ment avec beau­coup de légèreté.

Pour l’oc­ca­sion, l’Italien a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube, inti­tulée « Back in Rome ». Après des images de sa prépa­ra­tion, le numéro un mondial se livre face caméra, adres­sant ses chaleu­reux remer­cie­ments à sa commu­nauté pour l’avoir soutenu tout au long de cette période compliquée.

« Les gars, la prépa­ra­tion est enfin terminée, je tiens à vous remer­cier pour le soutien de ces derniers jours, pour le soutien et l’amour que vous m’avez transmis. C’était incroyable. Merci d’être venus à mes entraî­ne­ments et de ne m’avoir donné que de l’énergie posi­tive. Aujourd’hui, je veux éprouver le même senti­ment, quel que soit le résultat. Je suis de retour après un certain temps, donc quoi qu’il en soit, je suis heureux d’être à nouveau ici. Ce sera fantastique. »