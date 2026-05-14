Jannik Sinner vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire du tennis, ce jeudi, après sa victoire contre Andrey Rublev en quarts de finale du tournoi de Rome.
Quelques jours après être devenu le premier joueur à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, le numéro 1 mondial a battu le record absolu de victoires consécutives dans cette catégorie de tournoi, avec 32 succès de rang (pour seulement deux sets perdus !)
Un exploit impressionnant et sans précédent que l’Italien a comme d’habitude tenu à minimiser, préférant se projeter sur son prochain match.
« C’est difficile à dire. Je ne joue pas pour battre des records. Je joue simplement pour écrire ma propre histoire. Cela compte beaucoup pour moi, certes, mais demain, c’est un autre adversaire. Nous allons jouer dans des conditions différentes. Ce sera un match en nocturne. On verra bien. Pour l’instant, ma priorité absolue est d’essayer de récupérer autant que possible physiquement. On verra comment ça se passe. Émotionnellement, c’est très exigeant de jouer ici, à domicile. En même temps, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux. On verra comment ça se passe. Quoi qu’il en soit, c’est une situation gagnant‐gagnant pour moi. C’était une bonne journée aujourd’hui », a déclaré Jannik Sinner lors de l’interview d’après match sur le court.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 16:06