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Jannik Sinner persiste et signe après avoir dépassé Novak Djokovic : « Je ne joue pas pour battre des records. Je joue simple­ment pour écrire ma propre histoire »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner vient d’écrire une nouvelle page de l’his­toire du tennis, ce jeudi, après sa victoire contre Andrey Rublev en quarts de finale du tournoi de Rome. 

Quelques jours après être devenu le premier joueur à remporter cinq Masters 1000 d’af­filée, à Madrid, le numéro 1 mondial a battu le record absolu de victoires consé­cu­tives dans cette caté­gorie de tournoi, avec 32 succès de rang (pour seule­ment deux sets perdus !)

Un exploit impres­sion­nant et sans précé­dent que l’Italien a comme d’ha­bi­tude tenu à mini­miser, préfé­rant se projeter sur son prochain match.

« C’est diffi­cile à dire. Je ne joue pas pour battre des records. Je joue simple­ment pour écrire ma propre histoire. Cela compte beau­coup pour moi, certes, mais demain, c’est un autre adver­saire. Nous allons jouer dans des condi­tions diffé­rentes. Ce sera un match en nocturne. On verra bien. Pour l’instant, ma prio­rité absolue est d’essayer de récu­pérer autant que possible physi­que­ment. On verra comment ça se passe. Émotionnellement, c’est très exigeant de jouer ici, à domi­cile. En même temps, je vais vrai­ment essayer de faire de mon mieux. On verra comment ça se passe. Quoi qu’il en soit, c’est une situa­tion gagnant‐gagnant pour moi. C’était une bonne journée aujourd’hui », a déclaré Jannik Sinner lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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