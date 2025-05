A l’issue de son succès face à Cerundolo (7−6, 6–3), l’Italien était assez heureux de sa pres­ta­tion face à l’Argentin qui est un vrai spécia­liste de la terre battue.

« Les condi­tions étaient très diffi­ciles aujourd’hui. La journée a été très dure. C’était diffi­cile de dominer son adver­saire. Le pour­cen­tage de service était très impor­tant aujourd’hui, car avec les deuxièmes balles, on peut faire un peu plus de dégâts. Je sais que c’est un excellent joueur. On l’a vu lors du dernier tournoi ; cette saison, il est l’un des meilleurs joueurs. Je suis donc content ; c’est un grand pas en avant pour moi. Il faut toujours rester concentré, car les choses peuvent changer très vite. C’est un excellent résultat, non ? J’essaie de me mettre dans les meilleures condi­tions pour voir ce qui se passe. Je suis content qu’il y ait eu autant de diffi­cultés aujourd’hui. C’est exac­te­ment ce dont j’ai besoin : retrouver mon rythme, ma force mentale, et tout ça ensemble »