On vit une période un peu étrange sur le circuit en ce moment, celle d’un numéro 1 mondial suspendu trois mois pour dopage et qui revient sur le tour en mettant une « branlée » au 7ème mondial, récent vain­queur du Masters1000 de Madrid.

Au delà du score (6−0, 6–1), c’est un peu tout ce qui entoure cette perfor­mance qui est « étrange ». Etrange ou qui confirme ce qu’ex­plique à longueur de temps les entrai­neurs, à savoir que c’est le temps qui manque, c’est le temps qui permet de progresser à l’entrainement.

Et du temps, Jannik en a eu, et c’est peut être ce qui explique sa perfor­mance stra­to­sphé­rique face à Casper Ruud.

« Tout le monde a vu que je me sentais bien » a expliqué l’Italien avec le sourire devant une foule conquise et choquée. Venue pour assister malgré tout à un vrai duel, elle n’a pu s’en­flammer qu’au moment où Ruud a enfin marqué un jeu, il ne faudrait pas que cela devienne une atti­tude car on risque de se lasser rapi­de­ment de cette hégé­monie mécanique…