Alors que certains fans de Jannik Sinner ont eu bien du mal à comprendre la déci­sion de l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Rome de programmer les débuts de Jannik Sinner ce vendredi dès 11 heures du matin, ils ne savaient en réalité pas que l’Italien aimait vrai­ment jouer à la fraîche, comme il l’a confié lors de sa confé­rence de presse après sa victoire tran­quille face à Kokkinakis (6−1, 6–4).

On peut d’ailleurs même se demander si l’ac­tuel 8e joueur mondial n’a pas fait une petite demande spéciale au tournoi…

« Non, cela ne me pose aucun problème. J’aime jouer le matin pour ne pas avoir à attendre toute la journée. Nous pouvons mieux nous coor­donner car nous savons quand arriver au club house et combien de temps nous avons pour nous préparer. »