Quelle est la diffé­rence entre le Jannik de 2025 et le Jannik de 2026 sur terre ? Et bien figurez‐vous que l’Italien a bien voulu expli­quer le processus qui lui a permis de proposer ce niveau de tennis sur la surface où il était malgré tout le moins à l’aise.

« Je pense qu’il ne faut pas se fier unique­ment aux résul­tats. Je pense aussi que l’année dernière, j’ai très bien joué sur terre battue. J’ai atteint la finale ici. J’ai atteint la finale à Paris. Ce fut une année incroyable. Cette année, j’ai remporté mon premier grand titre sur terre battue. Cela témoigne aussi de la confiance que nous accor­dons au processus que nous cher­chons à mettre en place année après année. Physiquement, je me sens égale­ment plus fort. Je pense que c’est un ensemble de facteurs. Cette expé­rience, pour mieux jouer certains points, oui, mais surtout, j’ai l’im­pres­sion que si on s’amé­liore physi­que­ment, ça aide beau­coup sur terre battue »