Quelle est la différence entre le Jannik de 2025 et le Jannik de 2026 sur terre ? Et bien figurez‐vous que l’Italien a bien voulu expliquer le processus qui lui a permis de proposer ce niveau de tennis sur la surface où il était malgré tout le moins à l’aise.
« Je pense qu’il ne faut pas se fier uniquement aux résultats. Je pense aussi que l’année dernière, j’ai très bien joué sur terre battue. J’ai atteint la finale ici. J’ai atteint la finale à Paris. Ce fut une année incroyable. Cette année, j’ai remporté mon premier grand titre sur terre battue. Cela témoigne aussi de la confiance que nous accordons au processus que nous cherchons à mettre en place année après année. Physiquement, je me sens également plus fort. Je pense que c’est un ensemble de facteurs. Cette expérience, pour mieux jouer certains points, oui, mais surtout, j’ai l’impression que si on s’améliore physiquement, ça aide beaucoup sur terre battue »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 08:49