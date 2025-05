Alors que Jannik Sinner a tota­le­ment éteint Casper Ruud, 6–0, 6–1 en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, à tel point que le Norvégien a qualifié la perfor­mance du numéro 1 mondial de « la plus proche de la perfec­tion dont il a été le témoin sur un court contre un joueur », l’Italien n’a pas nié les faits en confé­rence de presse d’après match.

« C’était un match incroyable de mon côté aujourd’hui (jeudi). Tout s’est très bien passé. Il n’y a pas grand‐chose à redire, non ? Depuis le fond du terrain, je me sentais très à l’aise aujourd’hui. J’avais préparé la tactique et j’ai essayé de la repro­duire comme lors de notre dernier match à Turin (sur le Masters, 6–1, 6–2, ndlr). Nous avions préparé ce match de manière très simi­laire », a déclaré l’Italien qui retrou­vera Tommy Paul ce vendredi soir pour une place en finale.