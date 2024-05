Auteur d’un match assez incroyable, Nicolas Jarry a donc dominé Stefanos Tsitsipas en trois manches (3−6, è‑5, 6–4) en propo­sant une très belle atti­tude sur l’en­semble de la partie. Plus souriant, plus avec le public, Nicola a décidé de prendre du plaisir et cela porte ses fruits comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Il évident que je n’ai jamais été très doué pour m’amuser sur le terrain, on peut dire que je faisais la gueule, mais main­te­nant j’ai décidé de changer d’at­ti­tude, j’ap­prends à me mettre moins de pres­sion. Je main­tiens mon esprit combatif, mais sans trop m’ex­citer. Je pense que j’ai main­te­nant une vision plus globale de tout ce qui se passe sur le terrain et je ne suis pas aussi dur avec moi‐même que par le passé, ce qui me permet de jouer de manière plus libre et plus détendue », a déclaré Jarry.

Une tactique qui fonc­tionne bien puisque le Chilien est en demi‐finale du Masters1000. D’ailleurs lundi, il va atteindre le meilleur clas­se­ment de sa carrière.