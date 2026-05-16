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« Je ne sais pas si Alcaraz aurait pu freiner le Sinner actuel, mais vous serez tous d’ac­cord avec moi pour dire que si Carlos ne revient pas vite, Jannik va se régaler », explique José Moron

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Thomas S
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En très bonne posi­tion pour rallier une sixième finale d’af­filée en Masters 1000, à Rome, suite au report de la demi‐finale face à Daniil Medvedev (il mène 4–2 dans le troi­sième set), Jannik Sinner, malgré un gros coup de mou dans le deuxième set, semble presque invincible.

Et en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial ne voudra laisse aucune miette à la concur­rence, logi­que­ment moins relevée, comme l’ex­plique notre confrère espa­gnol, José Moron. 

« Je ne sais pas si Alcaraz aurait pu freiner ce Sinner actuel, mais je crois que vous serez tous d’ac­cord avec moi pour dire qu’il semble être le seul à pouvoir remettre en ques­tion sa domi­na­tion. Seul le meilleur Carlitos peut tenir tête à Jannik. S’il ne revient pas vite, Sinner va se régaler. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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