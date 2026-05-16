En très bonne position pour rallier une sixième finale d’affilée en Masters 1000, à Rome, suite au report de la demi‐finale face à Daniil Medvedev (il mène 4–2 dans le troisième set), Jannik Sinner, malgré un gros coup de mou dans le deuxième set, semble presque invincible.
Et en l’absence de Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial ne voudra laisse aucune miette à la concurrence, logiquement moins relevée, comme l’explique notre confrère espagnol, José Moron.
Yo no sé si Alcaraz habría podido frenar a este Sinner actual, pero creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que parece el único que le puede cuestionar su dominancia.— José Morón (@jmgmoron) May 15, 2026
Solo el mejor Carlitos puede plantar cara a Jannik.
Si no vuelve pronto, Sinner se va a poner las botas. pic.twitter.com/5UZ1D0BXi8
« Je ne sais pas si Alcaraz aurait pu freiner ce Sinner actuel, mais je crois que vous serez tous d’accord avec moi pour dire qu’il semble être le seul à pouvoir remettre en question sa domination. Seul le meilleur Carlitos peut tenir tête à Jannik. S’il ne revient pas vite, Sinner va se régaler. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 13:40