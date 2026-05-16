En très bonne posi­tion pour rallier une sixième finale d’af­filée en Masters 1000, à Rome, suite au report de la demi‐finale face à Daniil Medvedev (il mène 4–2 dans le troi­sième set), Jannik Sinner, malgré un gros coup de mou dans le deuxième set, semble presque invincible.

Et en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial ne voudra laisse aucune miette à la concur­rence, logi­que­ment moins relevée, comme l’ex­plique notre confrère espa­gnol, José Moron.

Yo no sé si Alcaraz habría podido frenar a este Sinner actual, pero creo que todos esta­réis de acuerdo conmigo en que parece el único que le puede cues­tionar su domi­nancia.



Solo el mejor Carlitos puede plantar cara a Jannik.



Si no vuelve pronto, Sinner se va a poner las botas. pic.twitter.com/5UZ1D0BXi8 — José Morón (@jmgmoron) May 15, 2026

« Je ne sais pas si Alcaraz aurait pu freiner ce Sinner actuel, mais je crois que vous serez tous d’ac­cord avec moi pour dire qu’il semble être le seul à pouvoir remettre en ques­tion sa domi­na­tion. Seul le meilleur Carlitos peut tenir tête à Jannik. S’il ne revient pas vite, Sinner va se régaler. »