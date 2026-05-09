Pour son retour à la compétition après deux mois d’absence, Novak Djokovic a été battu en trois sets par le qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4).
Sur le réseau social X, le journaliste espagnol José Moron a commenté la décision du Serbe de ne pas disputer d’autre tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Creo que Djokovic sabe que en tierra ya no está su oportunidad del 25 Grand Slam.— José Morón (@jmgmoron) May 8, 2026
Si juega es porque quiere agarrar rodaje de cara a Wimbledon.
No tiene sentido forzar en Ginebra si su cuerpo no está bien.
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« Je pense que Djokovic sait que ce n’est plus sur terre battue qu’il a une chance de remporter son 25e Grand Chelem. S’il joue, c’est pour se mettre en condition en vue de Wimbledon. Ça n’a aucun sens de forcer à Genève si son corps n’est pas en forme », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le samedi 9 mai 2026 à 12:42