Pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a été battu en trois sets par le qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4).

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a commenté la déci­sion du Serbe de ne pas disputer d’autre tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Creo que Djokovic sabe que en tierra ya no está su opor­tu­nidad del 25 Grand Slam.



Si juega es porque quiere agarrar rodaje de cara a Wimbledon.



No tiene sentido forzar en Ginebra si su cuerpo no está bien.

pic.twitter.com/9h9tTtD5tO — José Morón (@jmgmoron) May 8, 2026

« Je pense que Djokovic sait que ce n’est plus sur terre battue qu’il a une chance de remporter son 25e Grand Chelem. S’il joue, c’est pour se mettre en condi­tion en vue de Wimbledon. Ça n’a aucun sens de forcer à Genève si son corps n’est pas en forme », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.