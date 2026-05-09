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« Je pense que Djokovic sait que ce n’est plus sur terre battue qu’il a une chance de remporter son 25e Grand Chelem. S’il joue, c’est pour se mettre en condi­tion en vue de Wimbledon », estime José Moron

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Baptiste Mulatier
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Pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a été battu en trois sets par le qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4).

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a commenté la déci­sion du Serbe de ne pas disputer d’autre tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

« Je pense que Djokovic sait que ce n’est plus sur terre battue qu’il a une chance de remporter son 25e Grand Chelem. S’il joue, c’est pour se mettre en condi­tion en vue de Wimbledon. Ça n’a aucun sens de forcer à Genève si son corps n’est pas en forme », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le samedi 9 mai 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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