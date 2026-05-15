Ancien numéro 1 mondial, quadruple vain­queur en Grand Chelem et désor­mais consul­tant pour Tennis Channel, Jim Courier s’est exprimé avant la demi‐finale tant attendue entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev sur le Masters 1000 de Rome.

Et pour l’Américain, si Daniil veut l’emporter, il n’a pas vrai­ment le choix.

« Medvedev a pris des risques face à Sinner lors de la finale de l’Open d’Australie (2024), par pure néces­sité. Ce n’était pas parce qu’il pensait que c’était la meilleure tactique. C’était parce qu’il était épuisé. Il avait disputé telle­ment de matchs en cinq sets qu’il n’avait plus les jambes pour adopter son place­ment défensif habi­tuel. Il est donc monté au filet, a renvoyé les services très près de la ligne et s’est montré hyper agressif. Sinner a compris la leçon et a remporté son premier Grand Chelem, et il n’a prati­que­ment pas regardé en arrière depuis, donc j’attends de Medvedev qu’il se montre agressif. Il a d’ailleurs essayé de le faire un peu plus cette saison. J’attends donc davan­tage de cela avec sa nouvelle équipe en place. Je pense que c’est ce qu’ils lui suggé­re­ront, mais c’est en nocturne. C’est diffi­cile de faire avancer la balle, et Sinner maîtrise bien mieux ses coups liftés parce que Medvedev joue très à plat. Sinner met beau­coup de lift sur son coup droit et son revers, et il peut frapper fort quand il le souhaite en toute sécu­rité. Medvedev ne le peut pas. Il doit jouer un jeu très risqué pour rendre ce match compé­titif dès leur toute première rencontre sur terre battue. »