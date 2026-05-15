Ancien numéro 1 mondial, quadruple vainqueur en Grand Chelem et désormais consultant pour Tennis Channel, Jim Courier s’est exprimé avant la demi‐finale tant attendue entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev sur le Masters 1000 de Rome.
Et pour l’Américain, si Daniil veut l’emporter, il n’a pas vraiment le choix.
« Medvedev a pris des risques face à Sinner lors de la finale de l’Open d’Australie (2024), par pure nécessité. Ce n’était pas parce qu’il pensait que c’était la meilleure tactique. C’était parce qu’il était épuisé. Il avait disputé tellement de matchs en cinq sets qu’il n’avait plus les jambes pour adopter son placement défensif habituel. Il est donc monté au filet, a renvoyé les services très près de la ligne et s’est montré hyper agressif. Sinner a compris la leçon et a remporté son premier Grand Chelem, et il n’a pratiquement pas regardé en arrière depuis, donc j’attends de Medvedev qu’il se montre agressif. Il a d’ailleurs essayé de le faire un peu plus cette saison. J’attends donc davantage de cela avec sa nouvelle équipe en place. Je pense que c’est ce qu’ils lui suggéreront, mais c’est en nocturne. C’est difficile de faire avancer la balle, et Sinner maîtrise bien mieux ses coups liftés parce que Medvedev joue très à plat. Sinner met beaucoup de lift sur son coup droit et son revers, et il peut frapper fort quand il le souhaite en toute sécurité. Medvedev ne le peut pas. Il doit jouer un jeu très risqué pour rendre ce match compétitif dès leur toute première rencontre sur terre battue. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 14:44