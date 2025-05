Battu d’en­trée par Fabian Marozsan au Masters 1000 de Rome (6−3, 7–6), Joao Fonseca connaît quelques diffi­cultés sur la terre battue euro­péenne. Défait au deuxième tour à Madrid et pour son entrée en lice à l’ATP 250 d’Estoril, le prodige brési­lien n’a connu qu’un succès sur le vieux continent.

Un bilan tout sauf inquié­tant pour Jim Courier. Dans le podcast de Tennis Channel, si l’an­cien numéro un mondial estime qu’il a toute ses chances d’être en deuxième semaine à Roland‐Garros. Le quadruple cham­pion en Grand Chelem ajoute que Fonseca gagne­rait à cana­liser sa force dans ses coups, pour aller plus loin dans les tournois.

« Je pense qu’il est réaliste de penser qu’un bon résultat pour lui à Roland‐Garros serait les huitièmes de finale. Il ne sera pas tête de série et devra se battre. Il s’agit d’un match au meilleur des cinq sets, et il a montré en Australie qu’il était capable de gérer cela contre Rublev. Mais nous verrons bien. Les attentes ont changé et c’est peut‐être ce qui explique en partie la situa­tion d’au­jourd’hui (défaite contre Marozsan). Il y avait énor­mé­ment de Brésiliens sur le terrain, beau­coup d’énergie. C’est facile pour un jeune de 18 ans avec une telle puis­sance de vouloir la montrer, mais il a besoin d’un harnais en ce moment. C’est là que son équipe d’en­traî­neurs va devoir l’aider. Cela fait partie du processus. Il est extrê­me­ment intéressant ».