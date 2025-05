Suivi de près par la sphère tennis et présent sur la prochaine une de notre maga­zine We Love Tennis, Joao Fonseca pour­rait bien être un futur vain­queur en Grand Chelem. À seule­ment 18 ans, la pépite Brésilienne fait vibrer son pays et pas seulement.

L’Italien Jannik Sinner a notam­ment fait son éloge au micro de ESPN Brasil, ce à quoi le numéro 65 ATP a répondu, touché :

« Jannik est le meilleur du monde, j’ai déjà eu la chance de m’entraîner avec lui. C’est sympa de le revoir sur le court, c’est le numéro 1 mondial et j’adore regarder ses matchs. C’est amusant et on apprend beau­coup, c’est l’un des joueurs que j’encourage. Je le remercie pour ses aimables paroles. »