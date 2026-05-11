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Joao Fonseca recadre ses propre fans : « Ils ont parfois l’im­pres­sion que c’est un match de foot. Il faut faire preuve d’un peu de respect »

Par
Baptiste Mulatier
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« Les suppor­ters de Fonseca étaient… je ne ferai pas de commen­taire », a lâché Hamad Medjedovic après sa victoire face au Brésilien au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, conclue par une célé­bra­tion provo­ca­trice..

Après sa défaite, Joao Fonseca lui‐même a tenu à calmer le jeu. Au micro d’ESPN, le jeune prodige brési­lien a recadré certains de ses suppor­ters, parfois trop démons­tra­tifs dans les tribunes.

« Les suppor­ters brési­liens ont parfois l’im­pres­sion que c’est un match de foot. J’adore les suppor­ters, mais je pense qu’il faut savoir garder une certaine mesure, faire preuve d’un peu de respect. Ce n’est pas seule­ment que ça gêne le joueur, ça me gêne aussi, donc c’est juste une réflexion. »

Le message est passé.

Publié le lundi 11 mai 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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