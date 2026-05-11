« Les suppor­ters de Fonseca étaient… je ne ferai pas de commen­taire », a lâché Hamad Medjedovic après sa victoire face au Brésilien au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, conclue par une célé­bra­tion provo­ca­trice..

Après sa défaite, Joao Fonseca lui‐même a tenu à calmer le jeu. Au micro d’ESPN, le jeune prodige brési­lien a recadré certains de ses suppor­ters, parfois trop démons­tra­tifs dans les tribunes.

« Les suppor­ters brési­liens ont parfois l’im­pres­sion que c’est un match de foot. J’adore les suppor­ters, mais je pense qu’il faut savoir garder une certaine mesure, faire preuve d’un peu de respect. Ce n’est pas seule­ment que ça gêne le joueur, ça me gêne aussi, donc c’est juste une réflexion. »

João sobre a torcida no jogo de ontem :



« A torcida brasi­leira às vezes pensa que é um jogo de futebol. Eu adoro a torcida, mas acho que tem que ter um pouco de limite, um pouco de respeito. Não é que só atra­palha o cara, também me atra­palha, então é só um ques­tio­na­mento. »



[Via… pic.twitter.com/zwsj7tI3Gi — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) May 10, 2026

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