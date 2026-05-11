« Les supporters de Fonseca étaient… je ne ferai pas de commentaire », a lâché Hamad Medjedovic après sa victoire face au Brésilien au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, conclue par une célébration provocatrice..
Après sa défaite, Joao Fonseca lui‐même a tenu à calmer le jeu. Au micro d’ESPN, le jeune prodige brésilien a recadré certains de ses supporters, parfois trop démonstratifs dans les tribunes.
« Les supporters brésiliens ont parfois l’impression que c’est un match de foot. J’adore les supporters, mais je pense qu’il faut savoir garder une certaine mesure, faire preuve d’un peu de respect. Ce n’est pas seulement que ça gêne le joueur, ça me gêne aussi, donc c’est juste une réflexion. »
João sobre a torcida no jogo de ontem :— João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) May 10, 2026
« A torcida brasileira às vezes pensa que é um jogo de futebol. Eu adoro a torcida, mas acho que tem que ter um pouco de limite, um pouco de respeito. Não é que só atrapalha o cara, também me atrapalha, então é só um questionamento. »
[Via… pic.twitter.com/zwsj7tI3Gi
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Publié le lundi 11 mai 2026 à 10:29