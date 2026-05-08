La pépite espa­gnole a donc foulé pour la première fois la terre battue du Masters1000 de Rome. Ce sera aussi le cas à Roland‐Garros.

Il n’a pas manqué son entrée en lice puis­qu’il a dominé en deux manches le Portugais Borges (7−6, 6–4). A l’issue de ce succès, il a évoqué ce qu’il devait main­te­nant accom­plir pour devenir un pilier du tour.

« Je dois tout améliorer dans mon jeu. Si tu veux jouer contre les meilleurs du monde, il faut avoir un jeu très complet et main­tenir un haut niveau pendant long­temps. Ce qui est le plus impor­tant pour moi, c’est de profiter du processus, et je pense que je le fais bien. C’est ma première fois, et il y aura beau­coup de premières fois pour moi cette année sur le circuit. Alors j’es­saie de profiter de chaque tournoi et, évidem­ment, de donner le meilleur de moi‐même »