La pépite espagnole a donc foulé pour la première fois la terre battue du Masters1000 de Rome. Ce sera aussi le cas à Roland‐Garros.
Il n’a pas manqué son entrée en lice puisqu’il a dominé en deux manches le Portugais Borges (7−6, 6–4). A l’issue de ce succès, il a évoqué ce qu’il devait maintenant accomplir pour devenir un pilier du tour.
« Je dois tout améliorer dans mon jeu. Si tu veux jouer contre les meilleurs du monde, il faut avoir un jeu très complet et maintenir un haut niveau pendant longtemps. Ce qui est le plus important pour moi, c’est de profiter du processus, et je pense que je le fais bien. C’est ma première fois, et il y aura beaucoup de premières fois pour moi cette année sur le circuit. Alors j’essaie de profiter de chaque tournoi et, évidemment, de donner le meilleur de moi‐même »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 17:45