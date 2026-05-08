Accueil ATP ATP - Rome

Jodar : « Je dois rester calme, il va y avoir beau­coup de premières fois pour moi cette année »

Par
Jean Muller
-
465

La pépite espa­gnole a donc foulé pour la première fois la terre battue du Masters1000 de Rome. Ce sera aussi le cas à Roland‐Garros. 

Il n’a pas manqué son entrée en lice puis­qu’il a dominé en deux manches le Portugais Borges (7−6, 6–4). A l’issue de ce succès, il a évoqué ce qu’il devait main­te­nant accom­plir pour devenir un pilier du tour.

« Je dois tout améliorer dans mon jeu. Si tu veux jouer contre les meilleurs du monde, il faut avoir un jeu très complet et main­tenir un haut niveau pendant long­temps. Ce qui est le plus impor­tant pour moi, c’est de profiter du processus, et je pense que je le fais bien. C’est ma première fois, et il y aura beau­coup de premières fois pour moi cette année sur le circuit. Alors j’es­saie de profiter de chaque tournoi et, évidem­ment, de donner le meilleur de moi‐même »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 17:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥