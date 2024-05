Interrogé par le journal l’Equipe hier, Julien Varlet a analysé le cas Novak Djokovic dont la prépa­ra­tion à Roland‐Garros est plutôt étrange et inno­vante. Comme fina­le­ment l’en­semble des obser­va­teurs, Julien a du mal à comprendre la démarche du serbe.

« Ce que je trouve un peu dingue, c’est qu’il se dépare de tout le monde eu fur et à mesure. Quand il arrive et qu’il a joué peu de compé­ti­tions sur terre, ce n’est pas là où il est le meilleur. Rome est un bon test, même si ce ne sera pas son pic de forme » explique Varlet.

Il est vrai que jouer Monte‐Carlo puis quelques semaines plus tard Rome reste une prépa­ra­tion light, on a connu le Serbe plus « travilleur »