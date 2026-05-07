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Julien Varlet sur Alexander Zverev : « Il sait que 99 % des joueurs, il les bat. Mais il ne sera jamais numéro 1 mondial »

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours en quête d’un titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev vient de perdre ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, et quatre de ses cinq derniers matchs face à Carlos Alcaraz. 

Interrogé par L’Equipe il y a quelques jours, l’ancien joueur fran­çais Julien Varlet n’a pas épargné l’Allemand. 

« Il est régu­liè­re­ment en demi‐finales (6 sur 7 tour­nois disputés cette saison), mais c’est son plafond. La finale, c’est quand il manque Sinner ou Alcaraz. Ce n’est pas un manque d’envie, car il montre qu’il veut gagner, mais il n’a pas passé le cap. Sinner a fait évoluer son jeu, mais Zverev, il a fait quoi ? À chaque fois qu’il a pris un coach, au bout de quelques mois, il l’a sorti, il a repris son père, il s’est entouré de son frère. Mais il ne s’est pas dit, bon, à un moment ou à un autre, il faut que je change les choses si je veux aller cher­cher les autres. C’est peut‐être dur, mais il se contente de ce qu’il a, d’être numéro 3 mondial. Il sait que 99 % des joueurs, il les bat. Mais il ne sera jamais numéro 1. »

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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