Toujours en quête d’un titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev vient de perdre ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, et quatre de ses cinq derniers matchs face à Carlos Alcaraz.

Interrogé par L’Equipe il y a quelques jours, l’ancien joueur fran­çais Julien Varlet n’a pas épargné l’Allemand.

« Il est régu­liè­re­ment en demi‐finales (6 sur 7 tour­nois disputés cette saison), mais c’est son plafond. La finale, c’est quand il manque Sinner ou Alcaraz. Ce n’est pas un manque d’envie, car il montre qu’il veut gagner, mais il n’a pas passé le cap. Sinner a fait évoluer son jeu, mais Zverev, il a fait quoi ? À chaque fois qu’il a pris un coach, au bout de quelques mois, il l’a sorti, il a repris son père, il s’est entouré de son frère. Mais il ne s’est pas dit, bon, à un moment ou à un autre, il faut que je change les choses si je veux aller cher­cher les autres. C’est peut‐être dur, mais il se contente de ce qu’il a, d’être numéro 3 mondial. Il sait que 99 % des joueurs, il les bat. Mais il ne sera jamais numéro 1. »