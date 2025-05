Tombeur de Jannik Sinner lors de leur quatre dernières confron­ta­tions, Carlos Alcaraz mène désor­mais 7–4 dans ses face‐à‐face avec l’ac­tuel numéro 1 mondial. Aux commen­taires sur Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem, Justine Henin, a évoqué ce bilan positif pour l’Espagnol face à l’Italien.

« Les chiffres sont là, il prend l’as­cen­dant. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas changer. On a vu la soli­dité de Sinner depuis un long moment main­te­nant mais on a vu aussi la capa­cité d’Alcaraz à se trans­cender les jours de finale. Sur cette surface, il peut prendre un ascen­dant encore plus impor­tant sur Sinner. Face à un Sinner qui est en train de monter en puis­sance, qui vient de revenir, il a retrouvé le goût de cette riva­lité. Les chiffres commencent à faire mal pour Sinner mais on peut compter sur lui pour trouver une solu­tion. Mais Alcaraz à son meilleur, avec les armes qui sont les siennes, a tout pour bous­culer Sinner et lui poser des problèmes, il l’a assez prouvé. »