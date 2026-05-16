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Justine Henin, après la victoire diffi­cile de Sinner contre Medvedev : « On ne peut pas lui mettre le trophée de Roland‐Garros dans les mains »

Par
Baptiste Mulatier
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Le match ayant été inter­rompu à cause de la pluie, Jannik Sinner est revenu sur le court ce samedi pour finir le travail contre Daniil Medvedev, qui l’a bien bous­culé en demi‐finales du Masters 1000 de Rome. 

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Justine Henin a estimé que ce match prou­vait que rien n’était fait à Roland‐Garros où l’Italien sera l’im­mense favori en l’ab­sence de Carlos Alcaraz. 

« Medvedev a fait souf­frir Sinner. Il peut être là sur terre battue. Sinner est allé puisé très loin, c’est la force de carac­tère d’un très grand cham­pion. On se deman­dait à un moment comment il allait finir ce match. Il a eu à gérer. Cela veut dire aussi qu’il va être bous­culé. On ne peut pas lui mettre le trophée de Roland‐Garros dans les mains, même avant cette demi‐finale. Les jours qui viennent vont être très impor­tants : la finale et le repos, pour arriver en forme à Roland‐Garros. S’il va au bout demain, il faut imaginer ce que repré­sente cet enchaî­ne­ment. Il avait déjà évoquer sa fatigue. Et un Grand Chelem, c’est long. C’est du tennis, tout est possible, et une défaillance n’est jamais impos­sible. Sinner va se méfier à Roland‐Garros. »

Dimanche en finale contre Casper Ruud, Jannik Sinner peut devenir le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. Et l’Italien reste à l’heure actuelle sur 28 victoires consécutives…

Publié le samedi 16 mai 2026 à 17:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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