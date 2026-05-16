Le match ayant été interrompu à cause de la pluie, Jannik Sinner est revenu sur le court ce samedi pour finir le travail contre Daniil Medvedev, qui l’a bien bousculé en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.
Aux commentaires du match sur Eurosport, Justine Henin a estimé que ce match prouvait que rien n’était fait à Roland‐Garros où l’Italien sera l’immense favori en l’absence de Carlos Alcaraz.
« Medvedev a fait souffrir Sinner. Il peut être là sur terre battue. Sinner est allé puisé très loin, c’est la force de caractère d’un très grand champion. On se demandait à un moment comment il allait finir ce match. Il a eu à gérer. Cela veut dire aussi qu’il va être bousculé. On ne peut pas lui mettre le trophée de Roland‐Garros dans les mains, même avant cette demi‐finale. Les jours qui viennent vont être très importants : la finale et le repos, pour arriver en forme à Roland‐Garros. S’il va au bout demain, il faut imaginer ce que représente cet enchaînement. Il avait déjà évoquer sa fatigue. Et un Grand Chelem, c’est long. C’est du tennis, tout est possible, et une défaillance n’est jamais impossible. Sinner va se méfier à Roland‐Garros. »
Dimanche en finale contre Casper Ruud, Jannik Sinner peut devenir le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. Et l’Italien reste à l’heure actuelle sur 28 victoires consécutives…
Publié le samedi 16 mai 2026 à 17:11