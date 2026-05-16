Le match ayant été inter­rompu à cause de la pluie, Jannik Sinner est revenu sur le court ce samedi pour finir le travail contre Daniil Medvedev, qui l’a bien bous­culé en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Justine Henin a estimé que ce match prou­vait que rien n’était fait à Roland‐Garros où l’Italien sera l’im­mense favori en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

« Medvedev a fait souf­frir Sinner. Il peut être là sur terre battue. Sinner est allé puisé très loin, c’est la force de carac­tère d’un très grand cham­pion. On se deman­dait à un moment comment il allait finir ce match. Il a eu à gérer. Cela veut dire aussi qu’il va être bous­culé. On ne peut pas lui mettre le trophée de Roland‐Garros dans les mains, même avant cette demi‐finale. Les jours qui viennent vont être très impor­tants : la finale et le repos, pour arriver en forme à Roland‐Garros. S’il va au bout demain, il faut imaginer ce que repré­sente cet enchaî­ne­ment. Il avait déjà évoquer sa fatigue. Et un Grand Chelem, c’est long. C’est du tennis, tout est possible, et une défaillance n’est jamais impos­sible. Sinner va se méfier à Roland‐Garros. »

Dimanche en finale contre Casper Ruud, Jannik Sinner peut devenir le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. Et l’Italien reste à l’heure actuelle sur 28 victoires consécutives…