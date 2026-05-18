Grâce à sa victoire contre Casper Ruud en finale à Rome, Jannik Sinner est devenu en remportant ce sixième Masters 1000 de suite le plus jeune joueur à remporter tous les tournois de cette catégorie (et le deuxième à le faire après Novak Djokovic).
Interrogée par L’Equipe, la septuple lauréate Justine Henin a expliqué pourquoi il ne fallait surtout pas banaliser les performances de l’Italien.
« Ce qu’il dégage est phénoménal. Je suis admirative, il faut imaginer ce que c’est d’enchaîner comme ça semaine après semaine. On peut se dire qu’il n’y a pas (Carlos) Alcaraz (blessé au poignet droit), qu’il y a un gouffre entre lui et les autres, mais il faut le créer ce gouffre. Ça part aussi de sa capacité à avoir imposé un impact psychologique sur les autres, ce qui est très important aujourd’hui. Mais il faut aussi écouter ce qu’il dit en interview. L’autre jour, il a eu un temps d’hésitation pour expliquer ce que ça lui demandait d’enchaîner, y compris émotionnellement, parce que Jannik Sinner n’est pas une machine. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 10:27