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Justine Henin, après le sacre de Jannik Sinner : « On peut se dire qu’il n’y a pas Carlos Alcaraz, qu’il y a un gouffre entre lui et les autres, mais il faut le créer ce gouffre »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire contre Casper Ruud en finale à Rome, Jannik Sinner est devenu en rempor­tant ce sixième Masters 1000 de suite le plus jeune joueur à remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie (et le deuxième à le faire après Novak Djokovic). 

Interrogée par L’Equipe, la septuple lauréate Justine Henin a expliqué pour­quoi il ne fallait surtout pas bana­liser les perfor­mances de l’Italien.

« Ce qu’il dégage est phéno­ménal. Je suis admi­ra­tive, il faut imaginer ce que c’est d’en­chaîner comme ça semaine après semaine. On peut se dire qu’il n’y a pas (Carlos) Alcaraz (blessé au poignet droit), qu’il y a un gouffre entre lui et les autres, mais il faut le créer ce gouffre. Ça part aussi de sa capa­cité à avoir imposé un impact psycho­lo­gique sur les autres, ce qui est très impor­tant aujourd’hui. Mais il faut aussi écouter ce qu’il dit en inter­view. L’autre jour, il a eu un temps d’hé­si­ta­tion pour expli­quer ce que ça lui deman­dait d’en­chaîner, y compris émotion­nel­le­ment, parce que Jannik Sinner n’est pas une machine. »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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