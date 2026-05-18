Grâce à sa victoire contre Casper Ruud en finale à Rome, Jannik Sinner est devenu en rempor­tant ce sixième Masters 1000 de suite le plus jeune joueur à remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie (et le deuxième à le faire après Novak Djokovic).

Interrogée par L’Equipe, la septuple lauréate Justine Henin a expliqué pour­quoi il ne fallait surtout pas bana­liser les perfor­mances de l’Italien.

« Ce qu’il dégage est phéno­ménal. Je suis admi­ra­tive, il faut imaginer ce que c’est d’en­chaîner comme ça semaine après semaine. On peut se dire qu’il n’y a pas (Carlos) Alcaraz (blessé au poignet droit), qu’il y a un gouffre entre lui et les autres, mais il faut le créer ce gouffre. Ça part aussi de sa capa­cité à avoir imposé un impact psycho­lo­gique sur les autres, ce qui est très impor­tant aujourd’hui. Mais il faut aussi écouter ce qu’il dit en inter­view. L’autre jour, il a eu un temps d’hé­si­ta­tion pour expli­quer ce que ça lui deman­dait d’en­chaîner, y compris émotion­nel­le­ment, parce que Jannik Sinner n’est pas une machine. »