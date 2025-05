En démons­tra­tion ce jeudi, Jannik Sinner a balayé Casper Ruud en quart de finale du Masters 1000 de Rome (6−0, 6–1). Pour Justine Henin, ancienne numéro un mondiale, l’Italien a fait passer un message à tous ses concur­rents, avec ce tour de force.

« C’est un moment un peu suspendu, on peut en sortir, mais quand on est dedans, on ne pense pas à ça. Il a mani­fes­te­ment énor­mé­ment travaillé physi­que­ment ces dernières semaines. Il arrive avec une telle fraî­cheur. Ce qui est incroyable, c’est de retrouver ses repères aussi vite et de cette manière. Il capte tout. Il a pris tous les signaux, tout ce qu’il pouvait améliorer, avec beau­coup d’in­tel­li­gence, depuis son premier match à Rome. Il faudra voir face à d’autres styles de jeu. [Casper Ruud] est un joueur face auquel il n’a jamais vrai­ment souf­fert. Le message qu’il envoie, c’est qu’il a envie de croquer tout le monde. Ça va faire du bien à tout le monde… ou ça va faire peur à tout le monde », a analysé la septuple cham­pionne en Grand Chelem, dans les colonnes d’Eurosport.