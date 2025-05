Ce vendredi, Jannik Sinner devrait refouler les courts pour la première fois depuis sa suspen­sion de trois mois, en accord avec l’AMA (Agence Mondiale Antidopage). Un retour que certains imaginent déjà triom­phant, avec le Masters 1000 de Rome dans sa besace.

À ce sujet, Nick Kyrgios est allé de son petit message sur Twitter, avec beau­coup de sarcasme.

Why ? He is a gene­ra­tional talent ? I wouldn’t be surprised at all 😂