À 20 ans, Martin Landaluce n’est vrai­ment pas passé loin du premier exploit de sa jeune carrière.

Battu de peu par un Daniil Medvedev des grands jours, surtout dans les deuxièmes et troi­sièmes sets (1−6, 6–4, 7–5, en 2h25 de jeu), l’Espagnol de 20 ans a fait vibrer le court central romain et trans­pirer son adver­saire russe, qui lui a d’ailleurs rendu un bel hommage lors de l’in­ter­view d’après match.

Mais en plus d’être un joueur très promet­teur, Martin a la classe, comme on a pu s’en aper­ce­voir lors de la fameuse poignée de main au filet au cours de laquelle il a direc­te­ment tenu à s’ex­cuser pour une balle un peu trop forte envoyée en direc­tion de la tête du Russe pendant la rencontre. Extraits.

Landaluce : « Désolé pour la balle.

Medvedev : Ah oui, pas de souci. J’étais énervé sur le coup mais ce n’est rien. Mais c’était quand même bon de gagner le point.

Landaluce : Bonne chance.

Medvedev : Beau match, mec. »

Qualifié pour les demi‐finales, Medvedev affron­tera un certain Jannik Sinner ce vendredi (à partir de 19h).