À 20 ans, Martin Landaluce n’est vraiment pas passé loin du premier exploit de sa jeune carrière.
Battu de peu par un Daniil Medvedev des grands jours, surtout dans les deuxièmes et troisièmes sets (1−6, 6–4, 7–5, en 2h25 de jeu), l’Espagnol de 20 ans a fait vibrer le court central romain et transpirer son adversaire russe, qui lui a d’ailleurs rendu un bel hommage lors de l’interview d’après match.
Mais en plus d’être un joueur très prometteur, Martin a la classe, comme on a pu s’en apercevoir lors de la fameuse poignée de main au filet au cours de laquelle il a directement tenu à s’excuser pour une balle un peu trop forte envoyée en direction de la tête du Russe pendant la rencontre. Extraits.
All class after a tough battle 🤝@atptour #IBI26 pic.twitter.com/GE6esaDo0u— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2026
Landaluce : « Désolé pour la balle.
Medvedev : Ah oui, pas de souci. J’étais énervé sur le coup mais ce n’est rien. Mais c’était quand même bon de gagner le point.
Landaluce : Bonne chance.
Medvedev : Beau match, mec. »
Qualifié pour les demi‐finales, Medvedev affrontera un certain Jannik Sinner ce vendredi (à partir de 19h).
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 12:40