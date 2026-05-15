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La classe du jeune Landaluce envers Medvedev lors de la poignée de main au filet : « Désolé pour la balle »

Par
Thomas S
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À 20 ans, Martin Landaluce n’est vrai­ment pas passé loin du premier exploit de sa jeune carrière.

Battu de peu par un Daniil Medvedev des grands jours, surtout dans les deuxièmes et troi­sièmes sets (1−6, 6–4, 7–5, en 2h25 de jeu), l’Espagnol de 20 ans a fait vibrer le court central romain et trans­pirer son adver­saire russe, qui lui a d’ailleurs rendu un bel hommage lors de l’in­ter­view d’après match.

Mais en plus d’être un joueur très promet­teur, Martin a la classe, comme on a pu s’en aper­ce­voir lors de la fameuse poignée de main au filet au cours de laquelle il a direc­te­ment tenu à s’ex­cuser pour une balle un peu trop forte envoyée en direc­tion de la tête du Russe pendant la rencontre. Extraits.

Landaluce : « Désolé pour la balle.
Medvedev : Ah oui, pas de souci. J’étais énervé sur le coup mais ce n’est rien. Mais c’était quand même bon de gagner le point.
Landaluce : Bonne chance.
Medvedev : Beau match, mec. »

Qualifié pour les demi‐finales, Medvedev affron­tera un certain Jannik Sinner ce vendredi (à partir de 19h). 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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