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La décla­ra­tion de Djokovic après sa défaite fait réagir : « D’habitude, il aime bien qu’on le plaigne », lâche Sarah Pitkowski

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il est apparu diminué lors de sa défaite face au qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a fait preuve d’une grande élégance en confé­rence de presse, refu­sant de mini­miser la perfor­mance de son jeune adver­saire.

« J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça. Je tiens à féli­citer Dino. C’est une victoire méritée pour lui », a déclaré le Serbe de bientôt 39 ans en confé­rence de presse.

Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’an­cienne 29e joueuse mondiale, Sarah Pitkowski, a commenté cette réponse et donné son ressenti sur la situa­tion actuelle de Djokovic. 

« Dans le premier set, il ne sert pas bien. Il n’a pas joué ces derniers mois à cause d’un problème à l’épaule droit. Et pour­tant, il remporte le premier set 6–2, cela veut dire que dans le jeu, il était niquel. Le coup de mou semble lié à un problème gastrique, au ventre. Il n’a pas voulu s’étendre en confé­rence de presse et c’est rare parce qu’il aime bien qu’on le plaigne (…) Mais il se connaît telle­ment parfai­te­ment qu’au­jourd’hui, il ne fixe que quelques objec­tifs, qui sont les tour­nois du Grand Chelem. Son objectif, ce n’est pas Rome, c’est Roland‐Garros. Aujourd’hui, je pense que Novak Djokovic va jouer Roland‐Garros en étant compé­titif. Je ne vais pas vous dire qui il va battre ou s’il ira en finale, mais quand il va rentrer sur le court, il sera compé­titif pour tenir cinq sets. »

Novak Djokovic a désor­mais deux semaines pour préparer au mieux Roland‐Garros. 

Publié le samedi 9 mai 2026 à 15:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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