Alors qu’il est apparu diminué lors de sa défaite face au qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a fait preuve d’une grande élégance en confé­rence de presse, refu­sant de mini­miser la perfor­mance de son jeune adver­saire.



« J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça. Je tiens à féli­citer Dino. C’est une victoire méritée pour lui », a déclaré le Serbe de bientôt 39 ans en confé­rence de presse.

Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’an­cienne 29e joueuse mondiale, Sarah Pitkowski, a commenté cette réponse et donné son ressenti sur la situa­tion actuelle de Djokovic.

« Dans le premier set, il ne sert pas bien. Il n’a pas joué ces derniers mois à cause d’un problème à l’épaule droit. Et pour­tant, il remporte le premier set 6–2, cela veut dire que dans le jeu, il était niquel. Le coup de mou semble lié à un problème gastrique, au ventre. Il n’a pas voulu s’étendre en confé­rence de presse et c’est rare parce qu’il aime bien qu’on le plaigne (…) Mais il se connaît telle­ment parfai­te­ment qu’au­jourd’hui, il ne fixe que quelques objec­tifs, qui sont les tour­nois du Grand Chelem. Son objectif, ce n’est pas Rome, c’est Roland‐Garros. Aujourd’hui, je pense que Novak Djokovic va jouer Roland‐Garros en étant compé­titif. Je ne vais pas vous dire qui il va battre ou s’il ira en finale, mais quand il va rentrer sur le court, il sera compé­titif pour tenir cinq sets. »

🎾 Pour @SarahPitko « Djokovic va jouer Roland Garros en étant compé­titif ».



🎙️ « Il se connaît telle­ment parfai­te­ment qu’au­jourd’hui il ne se fixe que quelques objec­tifs et ces objec­tifs, ce sont les tour­nois du Grand Chelem. » pic.twitter.com/uQXO1yXm0p — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 9, 2026

Novak Djokovic a désor­mais deux semaines pour préparer au mieux Roland‐Garros.