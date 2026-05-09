Alors qu’il est apparu diminué lors de sa défaite face au qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compétition après deux mois d’absence, Novak Djokovic a fait preuve d’une grande élégance en conférence de presse, refusant de minimiser la performance de son jeune adversaire.
« J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça. Je tiens à féliciter Dino. C’est une victoire méritée pour lui », a déclaré le Serbe de bientôt 39 ans en conférence de presse.
Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’ancienne 29e joueuse mondiale, Sarah Pitkowski, a commenté cette réponse et donné son ressenti sur la situation actuelle de Djokovic.
« Dans le premier set, il ne sert pas bien. Il n’a pas joué ces derniers mois à cause d’un problème à l’épaule droit. Et pourtant, il remporte le premier set 6–2, cela veut dire que dans le jeu, il était niquel. Le coup de mou semble lié à un problème gastrique, au ventre. Il n’a pas voulu s’étendre en conférence de presse et c’est rare parce qu’il aime bien qu’on le plaigne (…) Mais il se connaît tellement parfaitement qu’aujourd’hui, il ne fixe que quelques objectifs, qui sont les tournois du Grand Chelem. Son objectif, ce n’est pas Rome, c’est Roland‐Garros. Aujourd’hui, je pense que Novak Djokovic va jouer Roland‐Garros en étant compétitif. Je ne vais pas vous dire qui il va battre ou s’il ira en finale, mais quand il va rentrer sur le court, il sera compétitif pour tenir cinq sets. »
🎾 Pour @SarahPitko « Djokovic va jouer Roland Garros en étant compétitif ».— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 9, 2026
🎙️ « Il se connaît tellement parfaitement qu’aujourd’hui il ne se fixe que quelques objectifs et ces objectifs, ce sont les tournois du Grand Chelem. » pic.twitter.com/uQXO1yXm0p
Novak Djokovic a désormais deux semaines pour préparer au mieux Roland‐Garros.
Publié le samedi 9 mai 2026 à 15:11