La pluie aura fina­le­ment eu raison de la très belle demi‐finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev.

Si Jannik Sinner possède un break d’avance dans l’ul­time manche et n’est plus qu’à deux petits jeux d’une sixième finale d’af­filée en Masters 1000, rien n’est fait d’au­tant que le numéro 1 mondial a vrai­ment été bous­culé par le Russe dans le deuxième set : 6–2, 5–7, 4–2, avan­tage Medvedev dans le septième jeu.

Play CANCELLED for today at the Rome Masters 1000.



Last 2 matches of the day moved to Saturday, time to be confirmed later.



Jannik Sinner vs Daniil Medvedev 6–2, 5–7, 4–2* (40‐Adv)



Hunter / Pegula vs Andreeva / Shnaider pic.twitter.com/4w1H2I7YsU — edgeAI (@edgeAIapp) May 15, 2026

La partie reprendra donc ce samedi 16 mai, norma­le­ment après la deuxième demi‐finale du double masculin prévue à 13h30. Rendez‐vous donc aux alen­tours de 15 heures, même si l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi romain doit encore confirmer cette horaire.