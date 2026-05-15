La pluie aura finalement eu raison de la très belle demi‐finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev.
Si Jannik Sinner possède un break d’avance dans l’ultime manche et n’est plus qu’à deux petits jeux d’une sixième finale d’affilée en Masters 1000, rien n’est fait d’autant que le numéro 1 mondial a vraiment été bousculé par le Russe dans le deuxième set : 6–2, 5–7, 4–2, avantage Medvedev dans le septième jeu.
Play CANCELLED for today at the Rome Masters 1000.— edgeAI (@edgeAIapp) May 15, 2026
Last 2 matches of the day moved to Saturday, time to be confirmed later.
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev 6–2, 5–7, 4–2* (40‐Adv)
Hunter / Pegula vs Andreeva / Shnaider pic.twitter.com/4w1H2I7YsU
La partie reprendra donc ce samedi 16 mai, normalement après la deuxième demi‐finale du double masculin prévue à 13h30. Rendez‐vous donc aux alentours de 15 heures, même si l’organisation du tournoi romain doit encore confirmer cette horaire.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 23:10