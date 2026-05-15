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La demi‐finale entre Sinner et Medvedev reportée à samedi

Par
Thomas S
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La pluie aura fina­le­ment eu raison de la très belle demi‐finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev.

Si Jannik Sinner possède un break d’avance dans l’ul­time manche et n’est plus qu’à deux petits jeux d’une sixième finale d’af­filée en Masters 1000, rien n’est fait d’au­tant que le numéro 1 mondial a vrai­ment été bous­culé par le Russe dans le deuxième set : 6–2, 5–7, 4–2, avan­tage Medvedev dans le septième jeu. 

La partie reprendra donc ce samedi 16 mai, norma­le­ment après la deuxième demi‐finale du double masculin prévue à 13h30. Rendez‐vous donc aux alen­tours de 15 heures, même si l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi romain doit encore confirmer cette horaire. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 23:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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