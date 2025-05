L’image est un peu savou­reuse. Lors de son match perdu face au Britannique Feaney (2−6, 3–6), Fabio Fognini a vécu un moment unique puisque le duel a été inter­rompu pour l’an­nonce du nouveau pape.

They just announced the new pope to wides­pread applause on Campo Centrale at a change of ends in the middle of Jacob Fearnley vs Fabio Fognini. pic.twitter.com/xAQsJKsfGS