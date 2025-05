Auteur d’un excellent parcours sur le Masters 1000 de Rome où il affron­tera ce vendredi le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, pour une place en finale, Tommy Paul a raconté une drôle anec­dote en confé­rence de presse.

Celui dont le camion chéri, un Ford F‑150, a été saisi cette semaine, a témoigné sa tris­tesse en confé­rence de presse. L’Américain a en effet dû remporter quelques matches pour rembourser ses dettes et parvenir à le récupérer…

« Oui, je veux dire que la semaine a été excel­lente pour moi sur le court jusqu’à présent. J’ai l’im­pres­sion de m’amé­liorer un peu plus à chaque match. Évidemment, comme je l’ai déjà dit, j’au­rais aimé servir un peu mieux aujourd’hui. Sur le terrain, tout se passe plutôt bien. En dehors du court, j’ai eu une semaine un peu stres­sante. Mon camion a été saisi. J’ai manqué quelques paie­ments et on m’a confisqué mon camion cette semaine. J’ai fait des pieds et des mains pour récu­pérer mon camion. Si vous me connaissez, c’est mon bébé. Oui, je me démène vrai­ment pour le récu­pérer », a‑t‐il déclaré en confé­rence de presse du tournoi.