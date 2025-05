Ce dimanche à 17h en finale du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont affronter pour la 11e fois, l’Espagnol menant 6–4 dans ses face‐à‐face avec l’Italien. Le monde du tennis atten­dant avec impa­tience ce match, dont les enjeux sont multiples selon José Moron, jour­na­liste suivi par plus de 75 0000 personnes sur X et rédac­teur en chef de Punto de Break.

La FINAL de este domingo en Roma es muy ESPECIAL por diversos motivos.



Hay en juego mucho más que un título.



El Alcaraz‐Sinner de Roma puede marcar un antes y un después en muchos sentidos.



« La finale de ce dimanche à Rome est très SPÉCIALE pour plusieurs raisons. L’enjeu est bien plus qu’un simple titre. Le match Alcaraz‐Sinner à Rome pour­rait marquer un tour­nant à bien des égards. Je vous explique pour­quoi. Pour Sinner, cette finale est impor­tante pour plusieurs raisons. : pour prouver pour­quoi il est le numéro 1, pour marquer son terri­toire face à Alcaraz (après avoir perdu leurs trois derniers duels, ndlr) et pour frapper un grand coup avant Roland‐Garros. Pour Carlos, cette finale est aussi impor­tante pour plusieurs raisons : pour arriver lancé à Paris, pour conserver son ascen­dant sur Sinner (il a gagné leurs trois derniers duels, ndlr), pour prouver qu’il est le meilleur sur terre battue et pour faire un pas de plus vers la place de numéro 1 mondial. »