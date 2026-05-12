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La nouvelle excuse de Zverev après sa terrible défaite : « C’est le pire court de ma carrière. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ment, je n’ai jamais joué sur un terrain d’une qualité aussi mauvaise »

Par
Thomas S
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Cela commence à être une mauvaise habi­tude pour Alexander Zverev : à chaque défaite embar­ras­sante, une nouvelle excuse. 

De passage en confé­rence de presse après son incroyable contre‐performance face à Luciano Darderi, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome (il a servi pour le match, manqué quatre balles de match et encaissé un 6–0 dans le troi­sième set), l’Allemand a critiqué la qualité du deuxième court du tournoi romain, le compa­rant presque à un champ de terre. 

« C’était diffi­cile à jouer. Franchement, ce court est le pire sur lequel j’aie jamais joué. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ments… Je n’ai jamais joué sur un court d’une qualité aussi mauvaise. J’ai une balle de match et la balle saute au‐dessus de ma tête. J’ai une balle de break, la balle roule. Genre, ouais… Oui, le vent était fort. Globalement, je pense que j’au­rais dû gagner le match en deux sets. Après ça, oui, il a joué de façon fantas­tique », a déclaré le joueur alle­mand, visi­ble­ment fatigué et qui va pouvoir souf­fler avant le début de Roland‐Garros. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 17:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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