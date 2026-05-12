Cela commence à être une mauvaise habitude pour Alexander Zverev : à chaque défaite embarrassante, une nouvelle excuse.
De passage en conférence de presse après son incroyable contre‐performance face à Luciano Darderi, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome (il a servi pour le match, manqué quatre balles de match et encaissé un 6–0 dans le troisième set), l’Allemand a critiqué la qualité du deuxième court du tournoi romain, le comparant presque à un champ de terre.
« C’était difficile à jouer. Franchement, ce court est le pire sur lequel j’aie jamais joué. Juniors, pros, Futures, entraînements… Je n’ai jamais joué sur un court d’une qualité aussi mauvaise. J’ai une balle de match et la balle saute au‐dessus de ma tête. J’ai une balle de break, la balle roule. Genre, ouais… Oui, le vent était fort. Globalement, je pense que j’aurais dû gagner le match en deux sets. Après ça, oui, il a joué de façon fantastique », a déclaré le joueur allemand, visiblement fatigué et qui va pouvoir souffler avant le début de Roland‐Garros.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 17:43