Cela commence à être une mauvaise habi­tude pour Alexander Zverev : à chaque défaite embar­ras­sante, une nouvelle excuse.

De passage en confé­rence de presse après son incroyable contre‐performance face à Luciano Darderi, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome (il a servi pour le match, manqué quatre balles de match et encaissé un 6–0 dans le troi­sième set), l’Allemand a critiqué la qualité du deuxième court du tournoi romain, le compa­rant presque à un champ de terre.

« C’était diffi­cile à jouer. Franchement, ce court est le pire sur lequel j’aie jamais joué. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ments… Je n’ai jamais joué sur un court d’une qualité aussi mauvaise. J’ai une balle de match et la balle saute au‐dessus de ma tête. J’ai une balle de break, la balle roule. Genre, ouais… Oui, le vent était fort. Globalement, je pense que j’au­rais dû gagner le match en deux sets. Après ça, oui, il a joué de façon fantas­tique », a déclaré le joueur alle­mand, visi­ble­ment fatigué et qui va pouvoir souf­fler avant le début de Roland‐Garros.