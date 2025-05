Lors d’un entre­tien accordé accordé à La Gazzetta dello Sport, au cours duquel il a fait une promesse aux fans italiens, Rafael Nadal a évoqué la domi­na­tion actuelle (surtout en Grand Chelem) de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Il semble que Jannik et Carlos soient à un niveau supé­rieur aux autres et que, s’ils sont épar­gnés par les bles­sures, ils se battront pour les titres les plus impor­tants pendant long­temps. Il y aura toujours de nouveaux joueurs de haut niveau. Jannik et Carlos ont actuel­le­ment un avan­tage sur les autres ; ils semblent être à un niveau supé­rieur depuis deux ans, mais nous verrons bien, l’avenir est impré­vi­sible. La beauté et la gran­deur de ce sport sont liées à son impré­vi­si­bi­lité. Cependant, il est clair que ces deux joueurs excep­tion­nels marque­ront une époque. »