Plus que quelques jours avant le grand retour de Rafael Nadal sur le circuit. Et en plus, sur terre battue.

L’Espagnol va disputer le Masters 1000 de Rome, qui débute ce lundi 14 septembre. Rafa est déjà à Rome pour se préparer de la meilleure des façons.

Ses moindres faits et gestes sont captés par l’organisation du tournoi, comme cette vidéo de ce vendredi qui le montre en train de préparer sa raquette avant son entraînement du jour.

Le premier adversaire de Nadal sera connu lors du tirage au sort samedi à 18h.