Retraité des courts depuis un peu plus de six mois, Rafael Nadal a marqué l’his­toire de son sport, par sa rési­lience et sa pugna­cité, sur et en dehors des courts. Auréolé de 14 titres à Roland‐Garros, un hommage lui sera rendu le 25 mai prochain à la Porte d’Auteuil.

Son empreinte sur la terre battue ne se résume pas au Grand Chelem pari­sien, mais à une grande partie des tour­nois sur cette surface. À l’ATP 500 de Barcelone (12), aux Masters 1000 de Monte‐Carlo (11) et Rome (10), le taureau de Manacor a inscrit son nom au palmarès, au minimum dix fois.

À ce sujet, Rafa a affirmé son envie de revenir un jour dans la capi­tale italienne pour un autre au revoir, après Paris.

« Tôt ou tard, je devrai venir dire au revoir, car le Foro Italico le mérite. Rome a été l’un des lieux les plus impor­tants de ma carrière et de ma vie. Le Foro Italico est un endroit spécial, on y respire l’his­toire et l’his­toire du sport, c’est une sensa­tion diffé­rente des autres tour­nois. Le stade Pietrangeli, qui était le Pallacorda, les statues, les terrains d’en­traî­ne­ment où se trouve le Tennis Bar, il y a tant de choses qui font de Rome un tournoi unique et magni­fique », souligne le roi de la terre battue dans un entre­tien accordé à La Gazzetta dello Sport.