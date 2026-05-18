Alors que Carlos Alcaraz, blessé au poignet, n’a pas pu disputer Madrid ni Rome et va également manquer Roland‐Garros, dont il est le double tenant du titre, Jannik Sinner continue, lui, d’écraser la concurrence, d’empiler les trophées et de faire tomber les records.
Deux semaines après être devenu à Madrid le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consécutifs, une série qu’il porte désormais à six, l’Italien est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à avoir remporté l’ensemble des tournois de cette catégorie. Un exploit jusque‐là réalisé uniquement par Novak Djokovic.
L’actuel numéro 1 mondial a d’ailleurs été félicité par son plus grand rival. « Félicitations Jannik pour avoir compléter le Golden Masters ! Tu le méritais ! », a écrit Carlos Alcaraz dans sa story Instagram.
Carlos Alcaraz congratulates Jannik Sinner on completing the career Golden Masters in Rome :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
“Congratulations Jannik for completing the Golden Masters ! 🤝 You deserved it ! 💪”
❤️ pic.twitter.com/gSM6lK3Vjb
Le respect entre grands champions.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 09:13