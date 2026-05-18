Alors que Carlos Alcaraz, blessé au poignet, n’a pas pu disputer Madrid ni Rome et va égale­ment manquer Roland‐Garros, dont il est le double tenant du titre, Jannik Sinner continue, lui, d’écraser la concur­rence, d’empiler les trophées et de faire tomber les records.

Deux semaines après être devenu à Madrid le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, une série qu’il porte désor­mais à six, l’Italien est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à avoir remporté l’ensemble des tour­nois de cette caté­gorie. Un exploit jusque‐là réalisé unique­ment par Novak Djokovic.

L’actuel numéro 1 mondial a d’ailleurs été féli­cité par son plus grand rival. « Félicitations Jannik pour avoir compléter le Golden Masters ! Tu le méri­tais ! », a écrit Carlos Alcaraz dans sa story Instagram.

Carlos Alcaraz congra­tu­lates Jannik Sinner on comple­ting the career Golden Masters in Rome :



“Congratulations Jannik for comple­ting the Golden Masters ! 🤝 You deserved it ! 💪”



❤️ pic.twitter.com/gSM6lK3Vjb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026

Le respect entre grands champions.