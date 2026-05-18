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La réac­tion de Carlos Alcaraz après le sacre histo­rique de Jannik Sinner

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Carlos Alcaraz, blessé au poignet, n’a pas pu disputer Madrid ni Rome et va égale­ment manquer Roland‐Garros, dont il est le double tenant du titre, Jannik Sinner continue, lui, d’écraser la concur­rence, d’empiler les trophées et de faire tomber les records.

Deux semaines après être devenu à Madrid le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, une série qu’il porte désor­mais à six, l’Italien est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à avoir remporté l’ensemble des tour­nois de cette caté­gorie. Un exploit jusque‐là réalisé unique­ment par Novak Djokovic.

L’actuel numéro 1 mondial a d’ailleurs été féli­cité par son plus grand rival. « Félicitations Jannik pour avoir compléter le Golden Masters ! Tu le méri­tais ! », a écrit Carlos Alcaraz dans sa story Instagram. 

Le respect entre grands champions.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 09:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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