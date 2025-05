« Je pense qu’il joue toujours de la même façon sur terre battue. Il dépend beau­coup de sa défense. Il dépend beau­coup des erreurs de ses adver­saires », a lâché un Alexander Zverev visi­ble­ment mauvais perdant, à propos de Lorenzo Musetti, son tombeur en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demies, l’Italien a réagi aux propos du numéro 2 mondial.

« Zverev pense que je suis trop atten­tiste ? S’il veut, il peut faire pareil… On a joué sur d’autres surfaces et le résultat a été le même (Musetti mène 3–1 dans ses face‐à‐face avec Zverev en l’ayant battu les trois dernières fois, une fois sur dur et deux fois sur terre battue, ndlr). À part Carlos, Jannik et Draper, j’ai battu tous les autres. Pour passer au niveau supé­rieur, il faut battre ces joueurs ».