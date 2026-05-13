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La réponse franche de Darderi aux critiques de Zverev : « Je ne consi­dère pas cela comme quelque chose de si grave »

Par
Thomas S
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« C’est le pire court de ma carrière. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ment, je n’ai jamais joué sur un terrain d’une qualité aussi mauvaise », avait déclaré Alexander Zverev après sa défaite rocam­bo­lesque et embras­sante face à Luciano Darderi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Des propos en forme de bonne excuse pour l’Allemand qui est coutu­mier du fait après ce type de désillusion. 

Invité à réagir à cette critique acerbe concer­nant la qualité du deuxième court du tournoi romain, son bour­reau italien a répondu fran­che­ment, esti­mant que les condi­tions étaient les mêmes pour les deux joueurs. 

« Oui, ce n’était pas facile, il y avait du vent, mais on ne peut pas contrôler le vent, n’est‐ce pas ? Le vent souf­flait sur nous deux, donc je ne pense pas que ce soit ça le problème, parce que le vent, il est là (rires, ndlr), on ne peut pas le contrôler. Le terrain n’était pas au top à certains moments, mais c’est quelque chose auquel il faut s’ha­bi­tuer. Je m’y suis mieux habitué et donc je pense que oui, c’est un facteur supplé­men­taire, le terrain n’est pas terrible. Il y a eu quelques rebonds pour moi, pour lui… c’est certain, mais je ne vois pas ça comme quelque chose de si grave. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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