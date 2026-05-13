« C’est le pire court de ma carrière. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ment, je n’ai jamais joué sur un terrain d’une qualité aussi mauvaise », avait déclaré Alexander Zverev après sa défaite rocam­bo­lesque et embras­sante face à Luciano Darderi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Des propos en forme de bonne excuse pour l’Allemand qui est coutu­mier du fait après ce type de désillusion.

Invité à réagir à cette critique acerbe concer­nant la qualité du deuxième court du tournoi romain, son bour­reau italien a répondu fran­che­ment, esti­mant que les condi­tions étaient les mêmes pour les deux joueurs.

« Oui, ce n’était pas facile, il y avait du vent, mais on ne peut pas contrôler le vent, n’est‐ce pas ? Le vent souf­flait sur nous deux, donc je ne pense pas que ce soit ça le problème, parce que le vent, il est là (rires, ndlr), on ne peut pas le contrôler. Le terrain n’était pas au top à certains moments, mais c’est quelque chose auquel il faut s’ha­bi­tuer. Je m’y suis mieux habitué et donc je pense que oui, c’est un facteur supplé­men­taire, le terrain n’est pas terrible. Il y a eu quelques rebonds pour moi, pour lui… c’est certain, mais je ne vois pas ça comme quelque chose de si grave. »