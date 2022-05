En rempor­tant pour la sixième fois de sa carrière le Masters 1000 de Rome, ce dimanche face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a en plus coché un nombre impor­tant de cases lors de cette semaine romaine déter­mi­nante pour la suite de sa saison.

Du côté des chiffres, c’est à la fois limpide et impres­sion­nant : premier titre de la saison après sa finale perdue à Belgrade et l’im­bro­glio du vaccin, 87e trophée en carrière, 38e Masters 1000 et une place de numéro un mondial assurée. Ce n’est pas tout puis­qu’il a égale­ment glané la 1000e victoire de sa carrière à l’oc­ca­sion des demi‐finales. Rien que ça.

Enfin, ce sacre lui permet surtout de lancer défi­ni­ti­ve­ment sa saison 2022 et d’ar­river avec le plein de confiance dans son jeu pour défendre sa Coupe des Mousquetaires et tenter dans le même temps de décro­cher un 21e titre du Grand Chelem dès le 22 mai prochain à la porte d’Auteuil. On a connu pire comme semaine…