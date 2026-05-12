Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions, en battant notam­ment Martin Landaluce, lucky loser lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale, Andrea Pellegrino (155e mondial) pour­suit son magni­fique parcours au Masters 1000 de Rome. L’Italien a d’abord dominé Luca Nardi, avant de profiter de l’abandon d’Arthur Fils puis d’éliminer Frances Tiafoe pour s’offrir un huitième de finale de pres­tige face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le joueur italien de 29 ans, véri­table surprise du tournoi, est revenu sur leur unique confron­ta­tion, disputée sur le circuit Futures en 2019, lorsque Sinner n’avait encore que 17 ans. Un souvenir doulou­reux pour Pellegrino.

« Le match contre Sinner à Santa Margherita ? Je me souviens avoir pris une raclée monu­men­tale. Je m’en souviens à peine, j’avais perdu haut la main. Il était très jeune, il venait de remporter son premier Challenger. C’était déjà un joueur très fort. Ce qu’il est en train de faire aujourd’hui est hors du commun, il est d’un tout autre niveau. Demain, j’entrerai sur le court et j’essaierai de m’amuser. Je n’ai pas encore vrai­ment réalisé. Ça va être très émou­vant. Je vais jouer devant 10 000 personnes sur le court central, contre le meilleur joueur du monde. Ce sera une émotion incroyable. Chacun a son parcours et sa matu­ra­tion. Certains y parviennent plus tôt, d’autres plus tard. Il existe de nombreux exemples de joueurs de tennis qui, après trente ans, ont obtenu des résul­tats incroyables, comme Paolo Lorenzi. J’ai 29 ans, mais physi­que­ment, je me sens encore très jeune. J’ai encore plusieurs années devant moi, durant lesquelles j’espère obtenir ce genre de résul­tats et pouvoir encore disputer ce genre de tournois ».

A noter que Jannik Sinner reste sur 25 victoires d’af­filée et cinq titres consé­cu­tifs en Masters, en ne concé­dant que deux petits sets. Autant dire qu’Andrea Pellegrino se retrouve face à une montagne.