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La surprise du tournoi, avant d’af­fronter Jannik Sinner : « Je me souviens avoir pris une raclée monu­men­tale contre lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions, en battant notam­ment Martin Landaluce, lucky loser lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale, Andrea Pellegrino (155e mondial) pour­suit son magni­fique parcours au Masters 1000 de Rome. L’Italien a d’abord dominé Luca Nardi, avant de profiter de l’abandon d’Arthur Fils puis d’éliminer Frances Tiafoe pour s’offrir un huitième de finale de pres­tige face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le joueur italien de 29 ans, véri­table surprise du tournoi, est revenu sur leur unique confron­ta­tion, disputée sur le circuit Futures en 2019, lorsque Sinner n’avait encore que 17 ans. Un souvenir doulou­reux pour Pellegrino.

« Le match contre Sinner à Santa Margherita ? Je me souviens avoir pris une raclée monu­men­tale. Je m’en souviens à peine, j’avais perdu haut la main. Il était très jeune, il venait de remporter son premier Challenger. C’était déjà un joueur très fort. Ce qu’il est en train de faire aujourd’hui est hors du commun, il est d’un tout autre niveau. Demain, j’entrerai sur le court et j’essaierai de m’amuser. Je n’ai pas encore vrai­ment réalisé. Ça va être très émou­vant. Je vais jouer devant 10 000 personnes sur le court central, contre le meilleur joueur du monde. Ce sera une émotion incroyable. Chacun a son parcours et sa matu­ra­tion. Certains y parviennent plus tôt, d’autres plus tard. Il existe de nombreux exemples de joueurs de tennis qui, après trente ans, ont obtenu des résul­tats incroyables, comme Paolo Lorenzi. J’ai 29 ans, mais physi­que­ment, je me sens encore très jeune. J’ai encore plusieurs années devant moi, durant lesquelles j’espère obtenir ce genre de résul­tats et pouvoir encore disputer ce genre de tournois ».

A noter que Jannik Sinner reste sur 25 victoires d’af­filée et cinq titres consé­cu­tifs en Masters, en ne concé­dant que deux petits sets. Autant dire qu’Andrea Pellegrino se retrouve face à une montagne. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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