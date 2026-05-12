Après s’être extirpé des qualifications, en battant notamment Martin Landaluce, lucky loser lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale, Andrea Pellegrino (155e mondial) poursuit son magnifique parcours au Masters 1000 de Rome. L’Italien a d’abord dominé Luca Nardi, avant de profiter de l’abandon d’Arthur Fils puis d’éliminer Frances Tiafoe pour s’offrir un huitième de finale de prestige face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner.
Dans des propos relayés par Ubitennis, le joueur italien de 29 ans, véritable surprise du tournoi, est revenu sur leur unique confrontation, disputée sur le circuit Futures en 2019, lorsque Sinner n’avait encore que 17 ans. Un souvenir douloureux pour Pellegrino.
« Le match contre Sinner à Santa Margherita ? Je me souviens avoir pris une raclée monumentale. Je m’en souviens à peine, j’avais perdu haut la main. Il était très jeune, il venait de remporter son premier Challenger. C’était déjà un joueur très fort. Ce qu’il est en train de faire aujourd’hui est hors du commun, il est d’un tout autre niveau. Demain, j’entrerai sur le court et j’essaierai de m’amuser. Je n’ai pas encore vraiment réalisé. Ça va être très émouvant. Je vais jouer devant 10 000 personnes sur le court central, contre le meilleur joueur du monde. Ce sera une émotion incroyable. Chacun a son parcours et sa maturation. Certains y parviennent plus tôt, d’autres plus tard. Il existe de nombreux exemples de joueurs de tennis qui, après trente ans, ont obtenu des résultats incroyables, comme Paolo Lorenzi. J’ai 29 ans, mais physiquement, je me sens encore très jeune. J’ai encore plusieurs années devant moi, durant lesquelles j’espère obtenir ce genre de résultats et pouvoir encore disputer ce genre de tournois ».
A noter que Jannik Sinner reste sur 25 victoires d’affilée et cinq titres consécutifs en Masters, en ne concédant que deux petits sets. Autant dire qu’Andrea Pellegrino se retrouve face à une montagne.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 09:56