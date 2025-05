Comme le constate notre confrère portu­gais Jose Moron, il semble bien que Jannik Sinner a profité de sa suspen­sion pour parfaire son physique, enfin surtout pour prendre de la masse comme l’on dit. Est‐ce que cela va changer sa façon de jouer ?

En su regreso, Sinner ha sorpren­dido por su gran cambio físico.



Cómo se puede apre­ciar, el italiano ha ganado mucha masa muscular en brazos, piernas y glúteos.



Estos tres meses los ha apro­ve­chado para poten­ciar su físico. ¿Por qué ? Te lo cuento ⬇️ pic.twitter.com/XplbdtzbwM — José Morón (@jmgmoron) May 9, 2025

On va vite le savoir mais il est clair que le numéro 1 mondial ne pourra plus être traité de grin­galet. On se souvient que cette même trans­for­ma­tion physique a eu lieu dans la carrière de Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner fera son entrée en lice ce samedi face à Navone sur le central. Le match est programmé à 19 heures.