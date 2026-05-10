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L’absence de Fils à Roland Garros, on n’ose pas y croire…

Par
Laurent Trupiano
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« Pendant le match, j’ai senti une douleur à la hanche au deuxième jeu. J’ai appelé le kiné pour pouvoir essayer de la soigner mais ça n’a pas fonc­tionné. Malheureusement, j’ai dû arrêter un peu après » a expliqué le Tricolore et ces mots font un peu froid dans le dos car l’on sait que la hanche est très solli­citée quand on est un joueur de tennis. 

Tous les fans se souviennent du calvaire d’Andy Murray opéré à plusieurs reprises avant de retrouver un peu de sa superbe mais sans la même inten­sité et la même effi­ca­cité que lors­qu’il était à son apogée. 

Cette douleur est donc inquié­tante et on en saura plus dans les prochains jours si toute­fois le team décide de commu­ni­quer, ce qui ne sera pas forcé­ment le cas. 

Fils est attendu à Roland comme le leader tricolore. 

Une édition 2026 sans lui, ce serait faire une croix malgré tout sur des émotions trico­lores et ce n’est pas faire injure à Rinderknech, Moutet, Humbert de dire cela..

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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