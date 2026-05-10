« Pendant le match, j’ai senti une douleur à la hanche au deuxième jeu. J’ai appelé le kiné pour pouvoir essayer de la soigner mais ça n’a pas fonctionné. Malheureusement, j’ai dû arrêter un peu après » a expliqué le Tricolore et ces mots font un peu froid dans le dos car l’on sait que la hanche est très sollicitée quand on est un joueur de tennis.
Malédiction !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 10, 2026
Pourvu que…
Parce que le dos, déjà, c’est méchant.
Maintenant, la hanche, carrément flippant.
Manquerait plus qu’il se fasse le poignet, et Arthur Fils se fait la totale des pires blessures du tennis à moins de 22–23 ans.
🙏🏼🇫🇷⬇️ https://t.co/kuIRaUBrMi
Tous les fans se souviennent du calvaire d’Andy Murray opéré à plusieurs reprises avant de retrouver un peu de sa superbe mais sans la même intensité et la même efficacité que lorsqu’il était à son apogée.
🇲🇫🎾 Arthur Fils abandonne à deux semaines de Roland‐Garros, est‐ce alarmant ?— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 10, 2026
🎙️ « Après sa fracture de fatigue au dos, il a appris à mieux connaître son corps et à gérer », assure @SarahPitko pic.twitter.com/9eOIsU1j78
Cette douleur est donc inquiétante et on en saura plus dans les prochains jours si toutefois le team décide de communiquer, ce qui ne sera pas forcément le cas.
Fils est attendu à Roland comme le leader tricolore.
Une édition 2026 sans lui, ce serait faire une croix malgré tout sur des émotions tricolores et ce n’est pas faire injure à Rinderknech, Moutet, Humbert de dire cela..
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 16:52