Dans des propos rapportés par Tennis365, l’ex‐27e joueuse mondiale, Laura Robson, désor­mais consul­tante, a évoqué les immenses ambi­tions de Carlos Alcaraz et de son équipe.

« C’était un docu­men­taire inté­res­sant, car il montre toute la pres­sion qu’il s’im­pose à lui‐même et celle que lui impose son équipe. Ils parlent de vouloir remporter trois ou quatre tour­nois du Grand Chelem par an et, s’ils y parviennent pendant plusieurs années, ils attein­dront les chiffres de Novak. Le simple fait d’y penser est un peu absurde. Nous avons eu les trois meilleurs joueurs de tous les temps, Federer, Nadal et Djokovic, et il serait incon­ce­vable que quiconque tente d’at­teindre ces sommets. Terminer sa carrière avec quatre ou cinq titres du Grand Chelem, c’est déjà incroyable. »