Novak Djokovic fait son retour à la compétition à Rome après plusieurs mois éloignés des terrains depuis sa défaite à Indian Wells face à Jack Draper.
Interrogé en conférence de presse au sujet de sa condition physique qui évolué avec l’age le Serbe a tenu à clarifier sa situation qui s’améliore selon lui de jour en jour.
« Je ne suis pas tout à fait satisfait de mon niveau de jeu actuel, ni de ma mobilité sur le court. En résumé, je ne suis pas satisfait de ma condition physique, même s’il est vrai que cela s’améliore de jour en jour. Je voulais revenir sur le circuit le plus rapidement possible, mais en réalité, je n’ai pas pu » a déclaré le recordman de titre en Grand Chelem.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 09:12