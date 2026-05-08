Novak Djokovic fait son retour à la compé­ti­tion à Rome après plusieurs mois éloi­gnés des terrains depuis sa défaite à Indian Wells face à Jack Draper.

Interrogé en confé­rence de presse au sujet de sa condi­tion physique qui évolué avec l’age le Serbe a tenu à clari­fier sa situa­tion qui s’amé­liore selon lui de jour en jour.

« Je ne suis pas tout à fait satis­fait de mon niveau de jeu actuel, ni de ma mobi­lité sur le court. En résumé, je ne suis pas satis­fait de ma condi­tion physique, même s’il est vrai que cela s’améliore de jour en jour. Je voulais revenir sur le circuit le plus rapi­de­ment possible, mais en réalité, je n’ai pas pu » a déclaré le recordman de titre en Grand Chelem.