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L’aveu de Djokovic avant son retour à Rome : « Je voulais revenir sur le circuit le plus vite possible, mais en réalité, je n’ai pas pu »

Par
Laurent Trupiano
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Novak Djokovic fait son retour à la compé­ti­tion à Rome après plusieurs mois éloi­gnés des terrains depuis sa défaite à Indian Wells face à Jack Draper. 

Interrogé en confé­rence de presse au sujet de sa condi­tion physique qui évolué avec l’age le Serbe a tenu à clari­fier sa situa­tion qui s’amé­liore selon lui de jour en jour. 

« Je ne suis pas tout à fait satis­fait de mon niveau de jeu actuel, ni de ma mobi­lité sur le court. En résumé, je ne suis pas satis­fait de ma condi­tion physique, même s’il est vrai que cela s’améliore de jour en jour. Je voulais revenir sur le circuit le plus rapi­de­ment possible, mais en réalité, je n’ai pas pu » a déclaré le recordman de titre en Grand Chelem. 

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 09:12

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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