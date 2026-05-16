Bousculé par Daniil Medvedev, dans une demie inter­rompue par la pluie vendredi à Rome, Jannik Sinner a terminé le travail ce samedi pour atteindre la finale du seul Masters 1000 qui manque à son palmarès.

Et alors qu’il avait réussi le break dans le set décisif avant que la météo ne vienne perturber la rencontre, le numéro 1 mondial a reconnu que cette coupure avait perturbé sa nuit de sommeil.

« C’était un défi très diffé­rent. Un défi diffi­cile, pour être honnête. D’habitude, je n’ai jamais de mal à m’endormir la nuit. Cette nuit n’a pas été facile. Quand on est dans le troi­sième set, presque arrivé au bout, mais qu’il faut quand même revenir sur le court le lende­main… On ne sait jamais ce qui va se passer. C’est en gros un nouveau départ pour le match. On est à nouveau nerveux. Mais encore une fois, je suis très content de la façon dont j’ai géré la situa­tion. Très heureux d’être de retour en finale. Dimanche sera encore une journée très diffi­cile. Mais je suis très content que ce match soit enfin terminé. Il a été très long… Je suis très content », a confié l’Italien, vain­queur de ses 28 derniers matchs.

Jannik Sinner after beating Medvedev to reach back to back Rome finals



On the chal­lenge of coming back to complete the match after play was canceled due to rain :



“Very different chal­lenge. A tough chal­lenge to be honest. During the night usually I never struggle to sleep. This… pic.twitter.com/V7ItVOuW7K — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026

Dimanche en finale, il tentera face à Casper Ruud de remporter un sixième titre consé­cutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid. Il pour­rait devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter tous les tour­nois de cette catégorie.