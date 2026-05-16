Bousculé par Daniil Medvedev, dans une demie interrompue par la pluie vendredi à Rome, Jannik Sinner a terminé le travail ce samedi pour atteindre la finale du seul Masters 1000 qui manque à son palmarès.
Et alors qu’il avait réussi le break dans le set décisif avant que la météo ne vienne perturber la rencontre, le numéro 1 mondial a reconnu que cette coupure avait perturbé sa nuit de sommeil.
« C’était un défi très différent. Un défi difficile, pour être honnête. D’habitude, je n’ai jamais de mal à m’endormir la nuit. Cette nuit n’a pas été facile. Quand on est dans le troisième set, presque arrivé au bout, mais qu’il faut quand même revenir sur le court le lendemain… On ne sait jamais ce qui va se passer. C’est en gros un nouveau départ pour le match. On est à nouveau nerveux. Mais encore une fois, je suis très content de la façon dont j’ai géré la situation. Très heureux d’être de retour en finale. Dimanche sera encore une journée très difficile. Mais je suis très content que ce match soit enfin terminé. Il a été très long… Je suis très content », a confié l’Italien, vainqueur de ses 28 derniers matchs.
Jannik Sinner after beating Medvedev to reach back to back Rome finals— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026
On the challenge of coming back to complete the match after play was canceled due to rain :
“Very different challenge. A tough challenge to be honest. During the night usually I never struggle to sleep. This… pic.twitter.com/V7ItVOuW7K
Dimanche en finale, il tentera face à Casper Ruud de remporter un sixième titre consécutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid. Il pourrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter tous les tournois de cette catégorie.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 16:46