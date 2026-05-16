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L’aveu de Sinner après sa victoire contre Medvedev : « D’habitude, je n’ai jamais de mal à m’endormir, mais cette nuit n’a pas été facile… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Bousculé par Daniil Medvedev, dans une demie inter­rompue par la pluie vendredi à Rome, Jannik Sinner a terminé le travail ce samedi pour atteindre la finale du seul Masters 1000 qui manque à son palmarès. 

Et alors qu’il avait réussi le break dans le set décisif avant que la météo ne vienne perturber la rencontre, le numéro 1 mondial a reconnu que cette coupure avait perturbé sa nuit de sommeil. 

« C’était un défi très diffé­rent. Un défi diffi­cile, pour être honnête. D’habitude, je n’ai jamais de mal à m’endormir la nuit. Cette nuit n’a pas été facile. Quand on est dans le troi­sième set, presque arrivé au bout, mais qu’il faut quand même revenir sur le court le lende­main… On ne sait jamais ce qui va se passer. C’est en gros un nouveau départ pour le match. On est à nouveau nerveux. Mais encore une fois, je suis très content de la façon dont j’ai géré la situa­tion. Très heureux d’être de retour en finale. Dimanche sera encore une journée très diffi­cile. Mais je suis très content que ce match soit enfin terminé. Il a été très long… Je suis très content », a confié l’Italien, vain­queur de ses 28 derniers matchs. 

Dimanche en finale, il tentera face à Casper Ruud de remporter un sixième titre consé­cutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid. Il pour­rait devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter tous les tour­nois de cette catégorie. 

Publié le samedi 16 mai 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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