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L’aveu de Zverev sur sa méthode pour battre Alcaraz et Sinner : « Il y a certains entraî­ne­ments que l’on fait spécia­le­ment pour eux. Mais peut‐être qu’en ce moment, ça ne marche pas très bien pour moi »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev, en plus de cher­cher des solu­tions, ne perd pas son sens de l’humour. 

Une semaine après avoir été sèche­ment battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, l’Allemand, qui reste sur neuf défaites d’af­filée face à l’Italien, a été inter­rogé en confé­rence de presse à Rome sur sa manière de s’en­traîner pour ce type de matchs. 

Et si Sascha a révélé qu’il mettait en place des exer­cices spéci­fiques à l’en­traî­ne­ment pour tenter de battre les deux masto­dontes du circuit, il a néan­moins reconnu que cela ne marchait pas très bien. Extraits. 

Q. Vous avez d’un côté de jeunes joueurs promet­teurs et, de l’autre, vous faites partie de l’élite. Dans votre pratique du tennis, vous concentrez‐vous sur ce qu’il faut faire pour battre les meilleurs, ou bien vous efforcez‐vous simple­ment de progresser jour après jour ?
ALEXANDER ZVEREV : Il faut s’améliorer chaque jour. Bien sûr, on accorde une atten­tion parti­cu­lière aux meilleurs joueurs. Il y a certains entraî­ne­ments que l’on fait spécia­le­ment pour eux. Oui, peut‐être qu’en ce moment, ça ne marche pas très bien pour moi (sourit). Mais il y a toujours ces entraî­ne­ments où l’on se prépare pour affronter les meilleurs. Bien sûr, en général, on essaie toujours de s’améliorer, on essaie toujours de progresser à chaque occa­sion qui se présente. Je suis sur le circuit depuis long­temps. J’ai toujours l’impression de m’améliorer et je pense pouvoir m’améliorer chaque année. Je pense que si on ne le fait pas, on recule en quelque sorte.

Publié le lundi 11 mai 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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