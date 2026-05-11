Alexander Zverev, en plus de cher­cher des solu­tions, ne perd pas son sens de l’humour.

Une semaine après avoir été sèche­ment battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, l’Allemand, qui reste sur neuf défaites d’af­filée face à l’Italien, a été inter­rogé en confé­rence de presse à Rome sur sa manière de s’en­traîner pour ce type de matchs.

Et si Sascha a révélé qu’il mettait en place des exer­cices spéci­fiques à l’en­traî­ne­ment pour tenter de battre les deux masto­dontes du circuit, il a néan­moins reconnu que cela ne marchait pas très bien. Extraits.

Q. Vous avez d’un côté de jeunes joueurs promet­teurs et, de l’autre, vous faites partie de l’élite. Dans votre pratique du tennis, vous concentrez‐vous sur ce qu’il faut faire pour battre les meilleurs, ou bien vous efforcez‐vous simple­ment de progresser jour après jour ?

ALEXANDER ZVEREV : Il faut s’améliorer chaque jour. Bien sûr, on accorde une atten­tion parti­cu­lière aux meilleurs joueurs. Il y a certains entraî­ne­ments que l’on fait spécia­le­ment pour eux. Oui, peut‐être qu’en ce moment, ça ne marche pas très bien pour moi (sourit). Mais il y a toujours ces entraî­ne­ments où l’on se prépare pour affronter les meilleurs. Bien sûr, en général, on essaie toujours de s’améliorer, on essaie toujours de progresser à chaque occa­sion qui se présente. Je suis sur le circuit depuis long­temps. J’ai toujours l’impression de m’améliorer et je pense pouvoir m’améliorer chaque année. Je pense que si on ne le fait pas, on recule en quelque sorte.