Alexander Zverev, en plus de chercher des solutions, ne perd pas son sens de l’humour.
Une semaine après avoir été sèchement battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, l’Allemand, qui reste sur neuf défaites d’affilée face à l’Italien, a été interrogé en conférence de presse à Rome sur sa manière de s’entraîner pour ce type de matchs.
Et si Sascha a révélé qu’il mettait en place des exercices spécifiques à l’entraînement pour tenter de battre les deux mastodontes du circuit, il a néanmoins reconnu que cela ne marchait pas très bien. Extraits.
Q. Vous avez d’un côté de jeunes joueurs prometteurs et, de l’autre, vous faites partie de l’élite. Dans votre pratique du tennis, vous concentrez‐vous sur ce qu’il faut faire pour battre les meilleurs, ou bien vous efforcez‐vous simplement de progresser jour après jour ?
ALEXANDER ZVEREV : Il faut s’améliorer chaque jour. Bien sûr, on accorde une attention particulière aux meilleurs joueurs. Il y a certains entraînements que l’on fait spécialement pour eux. Oui, peut‐être qu’en ce moment, ça ne marche pas très bien pour moi (sourit). Mais il y a toujours ces entraînements où l’on se prépare pour affronter les meilleurs. Bien sûr, en général, on essaie toujours de s’améliorer, on essaie toujours de progresser à chaque occasion qui se présente. Je suis sur le circuit depuis longtemps. J’ai toujours l’impression de m’améliorer et je pense pouvoir m’améliorer chaque année. Je pense que si on ne le fait pas, on recule en quelque sorte.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 16:06