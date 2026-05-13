Auteur d’une incroyable contre‐performance en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome face à Luciano Darderi, Alexander Zverev, qui n’a encore pas pu s’empêcher de trouver une excuse suite à cette défaite embar­ras­sante et rocam­bo­lesque, a clai­re­ment fait comprendre qu’il ne parti­ci­pera pas à l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), la semaine avant Roland‐Garros.

Un tournoi qui lui tient pour­tant à coeur étant donné qu’il est né dans la ville du nord de l’Allemagne. Mais mani­fes­te­ment dési­reux de se reposer et d’ar­river à 100% sur la terre battue pari­sienne, le 3e joueur joueur mondial va jouer la carte de la prudence et de la raison. Extraits.

Q. Que comptez‐vous faire main­te­nant ? Principalement vous reposer avant Paris ?

ALEXANDER ZVEREV : Oui, c’est peut‐être une chance dans cette mauvaise période que je traverse. Je vais pouvoir me reposer, recharger mes batte­ries et être prêt à 100 % pour Roland‐Garros. Je vais pouvoir prendre quelques jours de repos. J’ai main­te­nant près de deux semaines avant mon prochain match, donc oui. J’espère pouvoir mettre ce temps à profit.