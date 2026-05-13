Auteur d’une incroyable contre‐performance en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome face à Luciano Darderi, Alexander Zverev, qui n’a encore pas pu s’empêcher de trouver une excuse suite à cette défaite embarrassante et rocambolesque, a clairement fait comprendre qu’il ne participera pas à l’ATP 500 de Hambourg (du 17 au 23 mai), la semaine avant Roland‐Garros.
Un tournoi qui lui tient pourtant à coeur étant donné qu’il est né dans la ville du nord de l’Allemagne. Mais manifestement désireux de se reposer et d’arriver à 100% sur la terre battue parisienne, le 3e joueur joueur mondial va jouer la carte de la prudence et de la raison. Extraits.
Q. Que comptez‐vous faire maintenant ? Principalement vous reposer avant Paris ?
ALEXANDER ZVEREV : Oui, c’est peut‐être une chance dans cette mauvaise période que je traverse. Je vais pouvoir me reposer, recharger mes batteries et être prêt à 100 % pour Roland‐Garros. Je vais pouvoir prendre quelques jours de repos. J’ai maintenant près de deux semaines avant mon prochain match, donc oui. J’espère pouvoir mettre ce temps à profit.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 14:40