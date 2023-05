Alors qu’il vient de s’in­cliner face à Grigor Dimitrov (6−4, 7–6), ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Stan Wawrinka était de passage sur le plateau de Prakash Amritraj sur Tennis Channel après sa victoire au premier tour face à Ivashka. Et le Suisse en avait profité pour rendre un sacré hommage à son collègue britannique.

« Andy a toujours été un joueur inspi­rant et extra­or­di­naire à regarder, pas seule­ment main­te­nant après les bles­sures qu’il a eues, son retour et son âge, mais tout au long de sa carrière. Il est arrivé si tôt sur le circuit. Il était au sommet, donc ça a toujours été spécial de le regarder jouer et de voir ce qu’il arrive encore à réaliser. »