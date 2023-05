Alexandre Muller, tout pile 100e du clas­se­ment ATP et fina­liste du tournoi de Marrakech début avril, s’est qualifié pour le 2e tour du Masters 1000 de Rome grâce à une victoire sur Kyle Edmund (6−1, 6–3), après être sorti des quali­fi­ca­tions en battant deux joueurs italiens.

Forcément heureux, le Français de 26 ans s’est confié à L’Equipe. « Sur mon niveau de jeu et ma person­na­lité, je me sens complè­te­ment à ma place. J’ai travaillé pour. Ma place, je la mérite ample­ment. Sur les dernières semaines, le petit doute qui s’est installé, c’était : ‘Est‐ce que je vais réussir à me main­tenir ?’ C’est la petite tension que je me suis mise. Je travaille là‐dessus : ‘Ne t’af­fole pas ! Tu peux très bien redes­cendre 120 et d’un coup faire péter un gros résultat et être top 50.’ J’essaie de ne pas trop me prendre la tête. »

Il défiera Cameron Norrie en 32es de finale vendredi.