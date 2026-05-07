Au premier tour du Masters 1000 de Rome, Terence Atmane a signé une belle performance en dominant le Belge Zizou Bergs (39e) en deux sets : 6–3, 6–4.
Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le 51e joueur mondial n’a pas caché son admiration pour le tournoi italien, allant même jusqu’à estimer qu’il pourrait prétendre au statut de cinquième tournoi du Grand Chelem.
« Quel impact incroyable avec tout ce public dès le premier tour, venu voir un Français et un Belge en Italie. Les conditions sont merveilleuses ici. Pour moi, ce tournoi mérite d’être un Grand Chelem. Pour mettre les choses en perspective, il y a ici tout ce qu’il faut pour jouer un Grand Chelem. Il y a trois grands courts, magnifiques, puis il y a le Pietrangeli, le court le plus fascinant au monde. C’est mon court préféré. Je dis toujours à tout le monde que s’il s’agissait d’un court en dur, ce serait mon court préféré de tous les temps. Mais quoi qu’il en soit, sur terre battue, il reste l’un des courts les plus fascinants, on a l’impression d’être dans une autre galaxie. Sur le Pietrangeli, on a le sentiment de jouer quelque chose de plus, pas seulement du tennis. »
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 15:15