Au premier tour du Masters 1000 de Rome, Terence Atmane a signé une belle perfor­mance en domi­nant le Belge Zizou Bergs (39e) en deux sets : 6–3, 6–4.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le 51e joueur mondial n’a pas caché son admi­ra­tion pour le tournoi italien, allant même jusqu’à estimer qu’il pour­rait prétendre au statut de cinquième tournoi du Grand Chelem.

« Quel impact incroyable avec tout ce public dès le premier tour, venu voir un Français et un Belge en Italie. Les condi­tions sont merveilleuses ici. Pour moi, ce tournoi mérite d’être un Grand Chelem. Pour mettre les choses en pers­pec­tive, il y a ici tout ce qu’il faut pour jouer un Grand Chelem. Il y a trois grands courts, magni­fiques, puis il y a le Pietrangeli, le court le plus fasci­nant au monde. C’est mon court préféré. Je dis toujours à tout le monde que s’il s’agissait d’un court en dur, ce serait mon court préféré de tous les temps. Mais quoi qu’il en soit, sur terre battue, il reste l’un des courts les plus fasci­nants, on a l’impression d’être dans une autre galaxie. Sur le Pietrangeli, on a le senti­ment de jouer quelque chose de plus, pas seule­ment du tennis. »