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Le Français Terence Atmane, 51e mondial : « Pour moi, ce tournoi mérite d’être un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Au premier tour du Masters 1000 de Rome, Terence Atmane a signé une belle perfor­mance en domi­nant le Belge Zizou Bergs (39e) en deux sets : 6–3, 6–4.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le 51e joueur mondial n’a pas caché son admi­ra­tion pour le tournoi italien, allant même jusqu’à estimer qu’il pour­rait prétendre au statut de cinquième tournoi du Grand Chelem.

« Quel impact incroyable avec tout ce public dès le premier tour, venu voir un Français et un Belge en Italie. Les condi­tions sont merveilleuses ici. Pour moi, ce tournoi mérite d’être un Grand Chelem. Pour mettre les choses en pers­pec­tive, il y a ici tout ce qu’il faut pour jouer un Grand Chelem. Il y a trois grands courts, magni­fiques, puis il y a le Pietrangeli, le court le plus fasci­nant au monde. C’est mon court préféré. Je dis toujours à tout le monde que s’il s’agissait d’un court en dur, ce serait mon court préféré de tous les temps. Mais quoi qu’il en soit, sur terre battue, il reste l’un des courts les plus fasci­nants, on a l’impression d’être dans une autre galaxie. Sur le Pietrangeli, on a le senti­ment de jouer quelque chose de plus, pas seule­ment du tennis. »

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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