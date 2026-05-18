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Le message de Djokovic à Sinner après sa victoire histo­rique : « Bienvenue dans ce club très fermé »

Par
Baptiste Mulatier
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Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, Jannik Sinner, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les tour­nois de cette caté­gorie (et seule­ment le deuxième à le faire après Novak Djokovic).

Le Serbe a d’ailleurs posté un message pour féli­citer l’ac­tuel numéro 1 mondial après sa victoire contre Casper Ruud en finale à Rome (6−4, 6–4).

« Félicitations Jannik ! Impressionnant. Bienvenue dans ce club très fermé », a écrit Novak Djokovic dans sa story Instagram. 

A noter que Djokovic avait 31 ans lors­qu’il a remporté à Cincinnati le seul Masters 1000 qui manquait à son palmarès. Sinner n’a lui que 24 ans…

Publié le lundi 18 mai 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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