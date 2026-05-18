Deux semaines après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 d’affilée, à Madrid, Jannik Sinner, qui prolonge donc ce record à six, est cette fois devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les tournois de cette catégorie (et seulement le deuxième à le faire après Novak Djokovic).
Le Serbe a d’ailleurs posté un message pour féliciter l’actuel numéro 1 mondial après sa victoire contre Casper Ruud en finale à Rome (6−4, 6–4).
« Félicitations Jannik ! Impressionnant. Bienvenue dans ce club très fermé », a écrit Novak Djokovic dans sa story Instagram.
Novak Djokovic congratulates Jannik Sinner on winning Rome and becoming the 2nd man in history to win all 9 Masters events and the youngest to ever do it— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
“Congratulations Jannik ! Impressive. Welcome to the exclusive club 😎” pic.twitter.com/78oOX2Zj6k
A noter que Djokovic avait 31 ans lorsqu’il a remporté à Cincinnati le seul Masters 1000 qui manquait à son palmarès. Sinner n’a lui que 24 ans…
Publié le lundi 18 mai 2026 à 08:10