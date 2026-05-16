« Quand on appelle le kiné pour des crampes, on n’a pas d’amende ? », a lancé Daniil Medvedev à l’arbitre lors de sa demi‐finale du Masters 1000 de Rome face à Jannik Sinner, après le temps mort médical pris par l’Italien.

Une remarque ironique du Russe, les crampes ne permet­tant norma­le­ment pas de béné­fi­cier d’une inter­ven­tion médi­cale sur le court, comme pour suggérer qu’il ne croyait pas vrai­ment à la nature du souci de son adversaire.

Interrogé sur le sujet en confé­rence de presse après sa défaite face au numéro 1 mondial (6−2, 5–7, 6–4), Medvedev a ensuite plaidé pour une évolu­tion du règlement.

Q. À l’Open d’Australie, Zverev s’est plaint du fait qu’Alcaraz puisse béné­fi­cier d’un temps mort médical alors qu’il avait des crampes. Contre Sinner, pensiez‐vous plus ou moins la même chose ? Comment pensez‐vous que ce problème puisse être résolu ? Pour un arbitre, il est impos­sible de dire si quel­qu’un a des crampes ou autre chose. Que feriez‐vous pour changer cette règle, si c’était possible ?

DANIIL MEDVEDEV : J’ai en réalité une solu­tion : auto­riser l’in­ter­ven­tion d’un kiné­si­thé­ra­peute, auto­riser un trai­te­ment médical pour des crampes. Autoriser l’intervention médi­cale, c’est-à-dire trois minutes de kiné­si­thé­rapie, en cas de crampes. Il n’y aurait alors aucun problème, car un joueur pour­rait dire : ‘J’ai des crampes, j’ai besoin d’un kiné­si­thé­ra­peute.’ Pour l’instant, ce n’est pas auto­risé. Je comprends tout à fait. Peut‐être que Sinner n’en avait pas, je n’en ai aucune idée. Mais si vous en avez, ce que vous faites, c’est que vous appelez un kiné et vous dites : ‘J’ai une petite douleur à la jambe.’ Je l’ai proba­ble­ment fait moi aussi au cours de ma carrière.