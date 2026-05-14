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Le petit coup de gueule de Jannik Sinner contre l’or­ga­ni­sa­tion : « Je ne suis pas très fan quand on entre sur le terrain aussi tard, nous sommes humains nous aussi »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Même s’il devait très certai­ne­ment dormir au moment de la victoire de Luciano Darderi contre Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, à 2h02 du matin ce jeudi, Jannik Sinner a été inter­rogé sur cette situa­tion ubuesque en confé­rence de presse après sa victoire contre Andrey Rublev.

Et même s’il a reconnu que la pluie avait perturbé la program­ma­tion, l’Italien a employé des mots loin d’être anodin. 

« La pluie a ralenti le dérou­le­ment de la journée. Je ne suis pas très fan quand on entre sur le terrain aussi tard, nous sommes humains nous aussi. On se couche tard, puis il y a les soins, il faut manger, la confé­rence de presse. Darderi a un jour de repos, mais il a beau­coup dépensé. Espérons qu’il récu­père un maximum d’énergie. Mais quand on entre sur le court aussi tard, c’est diffi­cile de jouer un bon tennis. Mais je respecte le public qui est resté si tard. »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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