Même s’il devait très certainement dormir au moment de la victoire de Luciano Darderi contre Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, à 2h02 du matin ce jeudi, Jannik Sinner a été interrogé sur cette situation ubuesque en conférence de presse après sa victoire contre Andrey Rublev.
Et même s’il a reconnu que la pluie avait perturbé la programmation, l’Italien a employé des mots loin d’être anodin.
« La pluie a ralenti le déroulement de la journée. Je ne suis pas très fan quand on entre sur le terrain aussi tard, nous sommes humains nous aussi. On se couche tard, puis il y a les soins, il faut manger, la conférence de presse. Darderi a un jour de repos, mais il a beaucoup dépensé. Espérons qu’il récupère un maximum d’énergie. Mais quand on entre sur le court aussi tard, c’est difficile de jouer un bon tennis. Mais je respecte le public qui est resté si tard. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 17:17