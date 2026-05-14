Même s’il devait très certai­ne­ment dormir au moment de la victoire de Luciano Darderi contre Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, à 2h02 du matin ce jeudi, Jannik Sinner a été inter­rogé sur cette situa­tion ubuesque en confé­rence de presse après sa victoire contre Andrey Rublev.

Et même s’il a reconnu que la pluie avait perturbé la program­ma­tion, l’Italien a employé des mots loin d’être anodin.

« La pluie a ralenti le dérou­le­ment de la journée. Je ne suis pas très fan quand on entre sur le terrain aussi tard, nous sommes humains nous aussi. On se couche tard, puis il y a les soins, il faut manger, la confé­rence de presse. Darderi a un jour de repos, mais il a beau­coup dépensé. Espérons qu’il récu­père un maximum d’énergie. Mais quand on entre sur le court aussi tard, c’est diffi­cile de jouer un bon tennis. Mais je respecte le public qui est resté si tard. »